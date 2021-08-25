Сибиряк за 30 тысяч рублей зарегистрировал на свое имя фирму-однодневку

Следственный комитет по Новосибирской области возбудил уголовное дело в отношении 26-летнего местного жителя, которого обвиняют по статье 173.2 УК РФ (предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице).
Как выяснилось, в начале февраля текущего года мужчина подал в налоговую сведения о том, что он является директором фирмы. Но по факту, руководить фирмой он не собирался. Как оказалось, зарегистрировать фирму-однодневку его попросил знакомый, который заплатил за услуги 30 тысяч рублей. С помощью этой фирмы знакомый собирался совершать незаконные финансовые операции.
В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех подлежащих доказыванию обстоятельств. Расследование продолжается.