Раненый коршун у пляжа "Дюны" Бердска не может взлететь в небо

Неравнодушный житель Бердска Илья обратился в редакцию "Курьер. Среда. Бердск" сегодня, 25 августа. Как рассказал бердчанин, в районе старой пристани у пляжа "Дюны" находится раненный коршун.
- Он не может взлететь. Находится в людном месте. Я нашел его, когда вышел на прогулку с ребенком. Может есть волонтеры в Бердске, которые смогут оказать ему помощь. Что с ним произошло - визуально не видно. Тут дорога рядом, отгоняем его от нее как можем, чтобы не выскочил на нее, - тревожится горожанин.
Коршун в основном сидит на одном месте. Илья готов объяснить, как именно найти птицу. Для этого волонтером необходимо связаться с редакцией "Курьер. Среда. Бердск" по номеру телефона - 8383-41-3-00-10.
Стоит отметить, что коршуны – хищные птицы больших размеров, семейства ястребиных. В высоту они достигают до 0.5 м, весит взрослый коршун — 1 кг. Крылья достаточно узкие, но велики в длину — размахом до 1,5 м. Зоны обитания этой хищной птицы повсеместно распространены, однако, лишь малая часть коршунов ведет оседлый образ жизни. В качестве таких зон, обычно они выбирают густые лесистые чащи, близ водоемов. Очевидно, этой птичке приглянулось Обское море.
Пару лет назад рабочие Бердска уже спасали коршуна с подбитым крылом. Они приютили птицу, которая с трудом передвигалась, а днем позднее отвезли ее в новосибирский центр реабилитации хищных птиц.