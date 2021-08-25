Раненый коршун у пляжа "Дюны" Бердска не может взлететь в небо
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Раненый коршун у пляжа "Дюны" Бердска не может взлететь в небо

11:30:478/25/2021Фото: Ильи
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Горожанин Илья нашел птицу случайно. Он просит помощи волонтеров - хищник пытается выскочить на дорогу.

Коршун не может улететь
Коршун не может улететь

Неравнодушный житель Бердска Илья обратился в редакцию "Курьер. Среда. Бердск" сегодня, 25 августа. Как рассказал бердчанин, в районе старой пристани у пляжа "Дюны" находится раненный коршун.

- Он не может взлететь. Находится в людном месте. Я нашел его, когда вышел на прогулку с ребенком. Может есть волонтеры в Бердске, которые смогут оказать ему помощь. Что с ним произошло - визуально не видно. Тут дорога рядом, отгоняем его от нее как можем, чтобы не выскочил на нее, - тревожится горожанин.

Коршун в основном сидит на одном месте. Илья готов объяснить, как именно найти птицу. Для этого волонтером необходимо связаться с редакцией "Курьер. Среда. Бердск" по номеру телефона - 8383-41-3-00-10.

Стоит отметить, что коршуны – хищные птицы больших размеров, семейства ястребиных. В высоту они достигают до 0.5 м, весит взрослый коршун — 1 кг. Крылья достаточно узкие, но велики в длину — размахом до 1,5 м. Зоны обитания этой хищной птицы повсеместно распространены, однако, лишь малая часть коршунов ведет оседлый образ жизни. В качестве таких зон, обычно они выбирают густые лесистые чащи, близ водоемов. Очевидно, этой птичке приглянулось Обское море.

Пару лет назад рабочие Бердска уже спасали коршуна с подбитым крылом. Они приютили птицу, которая с трудом передвигалась, а днем позднее отвезли ее в новосибирский центр реабилитации хищных птиц.

Коршун не может взлететь

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