"Энергосбыт" кошмарит население": Толпы пенсионеров атакуют кассы РКЦ в Бердске. Смотрите видео

С утра 25 августа в кассе РКЦ по приему платежей за жилищно-коммунальные услуги в ТЦ «Европа» снова толпятся пенсионеры. Они пришла к 9.00, но кассир появилась только через 40 минут.
В кассе стоят пенсионеры, поскольку именно они платят за квартиру по старинке — в кассе и наличными.
- Но им даже присесть некуда — ни одного кресла, ни одной лавочки. А ведь эти люди принесли деньги. А потом рассуждают, что денег собрать за коммуналку не могут. Это полное безобразие и неуважение к пенсионерам, к детям войны, - прокомментировал происходящее в пункте приема платежей очевидец, приславший видео.
Кассир объяснила опоздание тем, что ей на работу далеко ехать, а кроме того, она звонила руководству. Отсутствие расписания - оно, дескать, постоянно меняется.
- Это ваше наплевательское отношение к людям, - оценил оказавшийся в очереди лидер бердского отделения ЛДПР Игорь Горобец.
При этом кассир заявила, что городская администрация виновата в том, что нет скамеек для ожидания. Хотя Расчетно-кассовый центр является частной организацией, по давнему договору с муниципальным Комбинатом бытовых услуг собирающей деньги с населения за предоставленные ресурсы. Кроме того, кассир начала ссылаться на пандемию.
- Почему у вас сегодня одна касса работает? Где второй кассир? - поинтересовался Горобец. Оказалось, что второй сотрудник выйдет работать с 10.30. - Но графика работы нет. Видимо, думают, что пенсионерам все равно делать нечего — не страшно несколько часов постоять в кассу.
А в это время продавец из соседнего отдела начала возмущаться тем, что толпы пенсионеров ей мешают работать. И пригрозила вызвать Роспотребнадзор, чтобы они зафиксировали массовое нарушение антиковидных требований. Хотя, надо отдать должное, большинство пожилых бердчан были в масках. Продавец заявила, что очередь должна стоять на улице, а плательщики — спускать по одному к кассе.
После вопросов и возмущений, кассир нашла бумажку с графиком работы и выставила ее в окошко на всеобщее обозрение. К 10 часам людей значительно прибавилось. Бердчане пожилого возраста и даже преклонного стоят, опираясь на палочки и сетуют на то, что за много лет в части организации сбора платы за услуги ЖКХ в Бердске ничего не меняется.
Виноват "Новосибирскэнергосбыт"
Между тем, в РКЦ нашли объяснение происходящему. Кассир опоздала на 10 минут, поскольку застряла в пробке по дороге из Новосибирска в Бердск. А толпы абонентов сейчас стоят в каждом пункт приема платежей из-за «Новосибирскэнергосбыта», пояснили в Расчетно-кассовом центре.
- Был звонок от кассира из ТЦ «Европа» о форс-мажоре. Но «Новосибирсэнергосбыт» необоснованно кошмарит все население города в конце месяца. Организация обязывает бердчан до 30 числа оплатить их услугу за текущий месяц. Это незаконно — так как срок оплаты до 10 числа следующего месяца. Все бабушки бегут и выстраиваются в очередь, чтобы заплатить, - прокомментировали «Курьер. Среда. Бердск» в РКЦ.
В компании сделали статистику по оплате на 24 августа. Оказалось, что из 1 млн рублей оплаты 700 тыс. пришлось на электроэнергию. Как выяснилось, «Новосибирскэнергосбыт» закрыл свой офис в Бердске, и теперь робот звонит абонентам, требуя оплатить якобы долг за электричество за текущий месяц.
- И сейчас люди выстраиваются в кассу, чтобы заплатить за электроэнергию. Кассиров у нас хватает, как и пунктов по приему платежей. В субботу нет ни одного человека — все уехали на дачу. А в конце месяца очереди. И на улице стоят, потому что дистанцию надо соблюдать, - пояснили в РКЦ.
Именно поэтому в пунктах, где расположены кассы, убрали сидения: не должны люди сидеть на лавочках, чтобы соблюдать положенное в пандемию расстояние в 1,5 метра. Кассы постоянно проверяют сотрудники Роспотребнадзора и представители мэрии на предмет соблюдения санитарных требований.
Как сетуют в РКЦ, очереди выстраиваются в кассу и на ул. Островского, 122. Хотя недавно открылся пункт по приему платежей неподалеку — на Островского, 170. Но туда, как отметили в руководстве Расчетно-кассового центра, бердчане не стремятся.