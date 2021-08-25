Женщина влюбилась в шимпанзе: ей запретили посещать зоопарк в Бельгии

Жительнице Бельгии запретили посещать самца шимпанзе в одном из зоопарков страны из-за нездоровых отношений с шимпанзе, а также из-за проблем с социализацией этого самца с сородичами.
- Я люблю это животное, и он любит меня», - сказала Эди Тиммерманс бельгийскому телеканалу ATV о своей обезьяньей родственной душе.
По сообщениям, больная сердцем женщина навещала шимпанзе-самца по имени Чита еженедельно в течение четырех лет, что, по ее словам, было настоящими «отношениями».
Как сообщается, во время визитов женщина и шимпанзе мазали друг другу и посылали воздушные поцелуи через стекло вольера. К счастью, до более близкого общения не дошло.
К сожалению, зоопарк с тех пор поставил крест на их неортодоксальной любовной связи, поскольку, как сообщается, из-за этого Чита стал сторониться его товарищей-обезьян.
- Когда Чита постоянно окружена посетителями, другие животные игнорируют его и не считают его частью группы», - рассказала ATV куратор зоопарка Сара Лафо. Поэтому, когда шимпанзе не посещают люди, он абсолютно один.
А вот его возлюбленная крайне расстроена запретом. По ее словам, в зоопарке поступают несправедливо, ведь у нее больше ничего не осталось.
К сожалению, запрет в конечном итоге может оказаться бесполезным: чиновники зоопарка не думают, что Чита когда-либо сможет реинтегрироваться в общество шимпанзе, поскольку его знакомство с людьми началось в раннем возрасте.