Как и когда полицейские и курсанты получат по 15 000 рублей от Путина, рассказываем
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
25.08
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Как и когда полицейские и курсанты получат по 15 000 рублей от Путина, рассказываем

12:37:358/25/2021Фото: pixabay
0

"Уверен, что старшие офицеры, военачальники меня поймут и поддержат, ведь военная организация – это как семья, недаром мы сохранили в армии обращение «товарищ»", - сказал президент России.

Курсанты тоже получат выплаты от Путина
Курсанты тоже получат выплаты от Путина

Президент России Владимир Путин на втором этапе съезда "Единой России" объявил, что сотрудники правоохранительных ведомств и военнослужащие получат по 15 000 рублей. Как сказал глава государства, данную выплату все получат в одинаковом размере - вне зависимости от званий. Глава государства также предложил распространить выплату на курсантов военных училищ.

- Я говорил на встрече позавчера, что она должна составлять в среднем 15 тысяч рублей, но что хотел бы здесь дополнительно сказать, добавить? Думаю, что в данном случае это правило – «в среднем» – применять не нужно. Не нужно, потому что это означало бы, что те военнослужащие, у которых денежное довольствие больше, они и получили бы больше, а те, у кого меньше, и получили бы меньше. То есть всё ведь там считается в зависимости от дохода, от денежного содержания в определённой пропорции: кто-то получил бы и больше 20 <тысяч рублей>, а кто-то меньше 10 <тысяч рублей> даже. А сегодня нужно поддержать прежде всего тех, у кого небольшие доходы. Поэтому уверен, что старшие офицеры, военачальники меня поймут и поддержат, ведь военная организация – это как семья, недаром мы сохранили в армии обращение «товарищ». Пусть эту выплату получат все в одинаковом размере вне зависимости от количества звёзд на погонах – извините, все равны должны быть в данном случае, как в бане, никаких здесь не должно быть на этот счёт разговоров. И кстати, предлагаю распространить эту выплату и на курсантов военных училищ, и на сотрудников правоохранительных органов, - заявил Владимир Путин.

Точной даты выплаты пока что нет, но очевидно, это произойдет до конца 2021 года.

Также Владимир путин велел произвести выплату всем пенсионерам России, независимо - работает он или нет.

В Воронеже взорвался автобус с людьми: известно, что произошло
Три брата провалились в выгребную яму и погибли
Найден предмет, ставший причиной взрыва в автобусе в Воронеже
Выстрел в 6:37 утра: подробности смерти мэра Кривого Рога
Решена судьба подполковника МВД РФ с 22 квартирами
Мигрант сначала поджег церковь и после убил священника
Российские власти довольны поведением «Талибана»: что он сделал
Что сделали талибы с посольством России в Кабуле
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
В Японии рассказали о «горькой пилюле» для Зеленского
Что талибы обещают сделать с женщинами Афганистана
Талибы заявили, что ждёт посольство России в Кабуле
Талибы сказали, когда будут казнить афганцев
Сколько можно пить спиртного в день: вы удивитесь
Талибы прямо сказали, что сделают с женщинами в Афганистане
Главного борца с коррупцией поймали на взятках
Подписан указ о снятии Васильевой с поста: что случилось
выплатакурсантыполицейскиеПутин
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Готовятся к выбора в Госдуму?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

В России будет новый порядок начисления страховой пенсии по старости
12:21:48 8/25/2021
В России будет новый порядок начисления страховой пенсии по старости
Фотя Поветенный: народные приметы от сглаза и порчи на 25 августа
12:20:49 8/25/2021
Фотя Поветенный: народные приметы от сглаза и порчи на 25 августа
Названы самые частные осложнения после коронавируса
12:01:14 8/25/2021
Названы самые частные осложнения после коронавируса
Сибиряк за 30 тысяч рублей зарегистрировал на свое имя фирму-однодневку
11:39:55 8/25/2021
Сибиряк за 30 тысяч рублей зарегистрировал на свое имя фирму-однодневку
Женщина влюбилась в шимпанзе: ей запретили посещать зоопарк в Бельгии
11:36:36 8/25/2021
Женщина влюбилась в шимпанзе: ей запретили посещать зоопарк в Бельгии
БердскРаненый коршун у пляжа "Дюны" Бердска не может взлететь в небо
11:30:47 8/25/2021
Раненый коршун у пляжа "Дюны" Бердска не может взлететь в небо
Можно ли 25 августа работать на огороде и ходить на кладбище по церковному празднику?
11:20:38 8/25/2021
Можно ли 25 августа работать на огороде и ходить на кладбище по церковному празднику?
В трейлере нового фильма "Человек-паук: нет пути домой" заметили Сорвиголову
11:19:48 8/25/2021
В трейлере нового фильма "Человек-паук: нет пути домой" заметили Сорвиголову
БердскКакие дороги отремонтируют в Бердске за 18,6 млн рублей до октября 2021, стало известно
11:11:41 8/25/2021
Какие дороги отремонтируют в Бердске за 18,6 млн рублей до октября 2021, стало известно
За убийство дочери смесителем 2 млн рублей вместо 15 получат родители в России
11:10:26 8/25/2021
За убийство дочери смесителем 2 млн рублей вместо 15 получат родители в России