Как и когда полицейские и курсанты получат по 15 000 рублей от Путина, рассказываем

Президент России Владимир Путин на втором этапе съезда "Единой России" объявил, что сотрудники правоохранительных ведомств и военнослужащие получат по 15 000 рублей. Как сказал глава государства, данную выплату все получат в одинаковом размере - вне зависимости от званий. Глава государства также предложил распространить выплату на курсантов военных училищ.
- Я говорил на встрече позавчера, что она должна составлять в среднем 15 тысяч рублей, но что хотел бы здесь дополнительно сказать, добавить? Думаю, что в данном случае это правило – «в среднем» – применять не нужно. Не нужно, потому что это означало бы, что те военнослужащие, у которых денежное довольствие больше, они и получили бы больше, а те, у кого меньше, и получили бы меньше. То есть всё ведь там считается в зависимости от дохода, от денежного содержания в определённой пропорции: кто-то получил бы и больше 20 <тысяч рублей>, а кто-то меньше 10 <тысяч рублей> даже. А сегодня нужно поддержать прежде всего тех, у кого небольшие доходы. Поэтому уверен, что старшие офицеры, военачальники меня поймут и поддержат, ведь военная организация – это как семья, недаром мы сохранили в армии обращение «товарищ». Пусть эту выплату получат все в одинаковом размере вне зависимости от количества звёзд на погонах – извините, все равны должны быть в данном случае, как в бане, никаких здесь не должно быть на этот счёт разговоров. И кстати, предлагаю распространить эту выплату и на курсантов военных училищ, и на сотрудников правоохранительных органов, - заявил Владимир Путин.
Точной даты выплаты пока что нет, но очевидно, это произойдет до конца 2021 года.
Также Владимир путин велел произвести выплату всем пенсионерам России, независимо - работает он или нет.