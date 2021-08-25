В России будет новый порядок начисления страховой пенсии по старости
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В России будет новый порядок начисления страховой пенсии по старости

12:21:488/25/2021Фото: pixabay
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Он начнет действовать уже с 1 января будущего года.

Страховые пенсии начнут начислять по-новому

С 1 января будущего года страховая пенсия по старости будет назначаться автоматически. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правовых актов.

- Утвердить прилагаемый порядок назначения страховой пенсии по старости в автоматическом режиме. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года, - говорится в документе.

Для автоматического назначения страховой пенсии по старости надо будет подать заявление через портал госуслуг. Исключения предусмотрены для военнослужащих и космонавтов, которые могут претендовать на одновременное получение пенсии за выслугу лет или пенсии по инвалидности.

Получить пенсию в автоматическом режиме смогут граждане со страховым стажем не менее 15 лет с величиной индивидуального пенсионного коэффициента не менее 30, не имеющие периоды работы за пределами России, сообщает Российская газета.

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