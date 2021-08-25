Одноклубник хоккеиста в НХЛ их Кемерова пообещал любовнице $3 млн за аборт
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Одноклубник хоккеиста в НХЛ их Кемерова пообещал любовнице $3 млн за аборт

12:49:318/25/2021Фото: pixabay
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Девушка денег так и не увидела и подала в суд.

Хоккеист давал любовнице деньги за аборты

Коллега по клубу хоккеиста из Кемерова Николая Кныжова, выступающего в НХЛ за "Сан-Хосе", Эвандер Кейн  пообщал своей любовнице 3 миллиона долларов за прерывание беременности. Девушка подала иск в Федеральный суд США по делам о банкротстве.

Как говорится в иске, любовница три раза прерывала беременность по просьбе хоккеиста. Во второй раз он заплатил ей 125 тысяч долларов. А на третий раз она хотела оставить ребенка, но спортсмен пообещал ей от 2 до 3 миллионов за аборт. Однако, когда форварду "Сан-Хосе" были направлены подтверждающие проведение процедуры документы, он в телефонном разговоре отказался от обязательств. 

Суд признал иск правомерным и принял его к рассмотрению. 

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