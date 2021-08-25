На Россию надвигается резкое похолодание

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал о том, что на Подмосковье надвигается резкое похолодание. По его словам, в ближайшую ночь температура в северных районах Московской области опустится до одного градуса по Цельсию. Это произойдет из-за антициклона, господствующего в северной части Центральной России.
- Заморозков не будет, но ночные температуры опустятся до минимальных положительных значений. И впервые за 82 дня в столичном регионе будет холоднее десяти градусов, отметил Тишковец.
Отметим, что в некоторых регионах России сегодня также резко похолодало. Например, последние две недели в Самарской области температура воздуха держалась на отметке в 40 градусов. А сегодня столбик термометра показывает всего 20 градусов выше нуля.