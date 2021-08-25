На Россию надвигается резкое похолодание
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На Россию надвигается резкое похолодание

1:04:498/25/2021Фото: pixabay
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Синоптики сообщают о падении температуры воздуха до 1 градуса выше нуля.

В некоторых регионах России похолодает

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал о том, что на Подмосковье надвигается резкое похолодание. По его словам, в ближайшую ночь температура в северных районах Московской области опустится до одного градуса по Цельсию. Это произойдет из-за антициклона, господствующего в северной части Центральной России.

- Заморозков не будет, но ночные температуры опустятся до минимальных положительных значений. И впервые за 82 дня в столичном регионе будет холоднее десяти градусов, отметил Тишковец.

Отметим, что в некоторых регионах России сегодня также резко похолодало. Например, последние две недели в Самарской области температура воздуха держалась на отметке в 40 градусов. А сегодня столбик термометра показывает всего 20 градусов выше нуля.

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