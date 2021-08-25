Спутник Лайт: категорические противопоказания , ревакцинация и возраст для вакцины

Минзрав России внёс поправки в инструкцию по применению вакцины «Спутник Лайт». Если раньше эта вакцина была разрешена гражданам в возрасте от 18 до 60 лет, то инструкция в новой редакции гласит:
- С учётом рекомендаций ВОЗ для достижения уровня коллективного иммунитета населения, следует проводить вакцинацию против новой коронавирусной инфекции COVID-19 по эпидемическим показаниям спустя 6 месяцев после перенесённого заболевания или спустя 6 месяцев после предыдущей первичной вакцинации у взрослых граждан старше 18 лет.
При этом, гражданам старше 60 лет ранее не прошедшим вакцинацию от COVID-19 и не переболевшим COVID-19, лицам с низким иммунитетом, не зависимо от возраста, применение вакцины «Спутник Лайт» не рекомендуется. Для формирования полноценного иммунного ответа таким пациентам рекомендуется вакцинация двухкомпонентной вакциной "ГамКовидВак".
Медики рекомендуют с осторожностью применять вакцину «Спутник Лайт» при хронических заболеваниях печени и почек, нарушениях функций щитовидной железы и сахарном диабете, тяжёлых заболеваниях системы кроветворения и центральной нервной системы, остром коронарном синдроме и остром нарушении мозгового кровообращения. В каждой из таких ситуаций решение о вакцинации «Спутником Лайт» принимается индивидуально.