Спутник Лайт: категорические противопоказания , ревакцинация и возраст для вакцины
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Спутник Лайт: категорические противопоказания , ревакцинация и возраст для вакцины

12:53:128/25/2021Фото: Минздрав НСО
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Гражданам старше 60 лет ранее не прошедшим вакцинацию от COVID-19 и не переболевшим COVID-19, лицам с низким иммунитетом, не зависимо от возраста, применение вакцины «Спутник Лайт» не рекомендуется.

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Минзрав России внёс поправки в инструкцию по применению вакцины «Спутник Лайт». Если раньше эта вакцина была разрешена гражданам в возрасте от 18 до 60 лет, то инструкция в новой редакции гласит:

- С учётом рекомендаций ВОЗ для достижения уровня коллективного иммунитета населения, следует проводить вакцинацию против новой коронавирусной инфекции COVID-19 по эпидемическим показаниям спустя 6 месяцев после перенесённого заболевания или спустя 6 месяцев после предыдущей первичной вакцинации у взрослых граждан старше 18 лет.

При этом, гражданам старше 60 лет ранее не прошедшим вакцинацию от COVID-19 и не переболевшим COVID-19, лицам с низким иммунитетом, не зависимо от возраста, применение вакцины «Спутник Лайт» не рекомендуется. Для формирования полноценного иммунного ответа таким пациентам рекомендуется вакцинация двухкомпонентной вакциной "ГамКовидВак".

Медики рекомендуют с осторожностью применять вакцину «Спутник Лайт» при хронических заболеваниях печени и почек, нарушениях функций щитовидной железы и сахарном диабете, тяжёлых заболеваниях системы кроветворения и центральной нервной системы, остром коронарном синдроме и остром нарушении мозгового кровообращения. В каждой из таких ситуаций решение о вакцинации «Спутником Лайт» принимается индивидуально.

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