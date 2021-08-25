Впервые коронавирус убил 2-месячную девочку в Новосибирской области

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом обнародовал печальную статистику за прошедшие сутки 25 августа. Всего в регионе зарегистрировано 57 455 случаев коронавируса. За последние сутки выявлено 183 зараженных. За все время пандемии от коронавируса излечились 47 205 пациентов, а за последние сутки - 105.
Скончались еще одиннадцать пациентов: мужчины в возрасте 58 лет, 59 лет, 67 лет, 68 лет, 68 лет, 70 лет, 75 лет, 83 года, девочка в возрасте 2 месяца, женщины в возрасте 83 года, 91 год. Всего в регионе от коронавируса умерли 2 596 человек.
В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 2 405 пациентов, в том числе 42 ребенка.
В отделениях реанимации находятся 167 человек. На ИВЛ – 17 пациентов.
Всего в Новосибирской области сделан 2 334 691 тест на коронавирус.