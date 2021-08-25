Создание сайтов на Тильде

Специальные конструкторы сайтов предоставят вам набор унифицированных блоков, позволят расположить их так, как вам нужно, и декорировать в нужных цветах. Звучит здорово, не правда ли? За немного денег и пару вечеров вы можете создать относительно хороший сайт Tilda. Если не смогли создать сайт сами, вы можете заказать сайт на тильде на сайте.
Вы раздадите ссылку на свой сайт своим друзьям, знакомым и почувствуете себя по-настоящему круто, потому что теперь у вас есть веб-сайт.
Заказать индивидуальный сайт
В каких случаях можно использовать конструкторы для создания веб-сайта? Вам срочно нужно создать настоящий сайт. У вас нет денег, чтобы заказать кастомный сайт, но нужно подготовить его до «вчерашнего дня». Если вы планируете получать клиентский трафик через свой веб-сайт, продавать товары или услуги, собирать потенциальных клиентов и в то же время хотите быть конкурентоспособными и выделяться на рынке, то единственное правильное решение для вас - заказать уникальный веб-сайт на Тильде.
Независимо от того, какой веб-сайт вы хотите создать, будь то целевая страница, интернет-магазин или личный блог, ваша цель - сделать так, чтобы контент и дизайн гармонично сочетались друг с другом. С Тильдой достичь такого гармоничного баланса стало намного проще.
Tilda - это интуитивно понятный конструктор веб-сайтов WYSIWYG, который позволяет создавать потрясающие веб-сайты без каких-либо знаний в области программирования. С помощью Тильды можно создать целевую страницу, интернет-магазин, блог, веб-сайт-портфолио, промо-страницу или любой другой впечатляющий веб-сайт, поскольку он предоставляет библиотеку из 450 готовых блоков и 180 шаблонов веб-сайтов. Также можно создать блок с вашим собственным дизайном с помощью Zero Block. Вы можете добавлять изображения, видео, кнопки, текст и даже загружать собственные шрифты. Сайт может быть размещен либо на серверах Тильды, либо перенесен на ваш сервер. Также можно просто связать сайт с вашим доменным именем (он будет размещен на серверах Тильды). У Тильды есть один серьезный недостаток: небольшой объем предлагаемого дискового пространства.