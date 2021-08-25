Кому в доме нужно обязательно иметь икону Божией Матери «Умягчение злых сердец»? Почему на иконе Богоматери семь мечей
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Кому в доме нужно обязательно иметь икону Божией Матери «Умягчение злых сердец»? Почему на иконе Богоматери семь мечей

5:20:498/25/2021Фото: Википедия
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Эта икона признана чудотворной, некоторые списки мироточат. Молитвы перед этим ликом читают для того, чтобы устранить злобу в сердце.

икона
Эта икона признана чудотворной

Икона Божией Матери Семистрельная или Умягчение злых сердец будет праздноваться 26 августа. Оба названия этих ликов говорят сами за себя. "Семистрельная" потому, что на иконах Божия Матерь изображена с 7 мечами в ее груди - справа и слева по три меча и один - снизу. Считается, что это изображение писали иконописцы Севера, а на иконе Умягчение злых сердец - три меча с одной стороны и четыре меча - с  другой. Так изображали Божию матерь иконописцы Юга. Руки Богородицы сложены на груди в смирении и молитвенном обращении, а глаза ее полны боли и сострадания.

Суть изображения одна - показать, сколько боли пришлось перетерпеть Богородице, видя страдания своего Сына на кресте, и во время всей Её последующей жизни и сейчас - когда она наблюдает за всеми нами и видит, сколько зла творится на Земле. Она расстраивается и сегодня потому, что люди ожесточены, что мало кто в действительности оценивает то, что сделал для нас Иисус Христос.

Число семь в православии имеет свой смысл - семь смертных грехов человечества и полноту чего либо. В данном случае - полноту горя материнского сердца.

Главное предназначение данной иконы это восстановление и налаживание испорченных отношений в семье и между родными людьми, стремление к избавлению от плохих черт характера, а также от пороков, которые мешают достичь гармонии в жизни семьи.

Эта икона признана чудотворной, некоторые списки мироточат. Молитвы перед этим ликом читают для того, чтобы устранить злобу в сердце, успокоить душу, избавиться от нетерпимости и гнева, от желания мстить. Просят о даровании милосердия и способности к прощению. Она избавляет от алчности и хандры, гордыни и защищает от предательства. Рекомендуется этот образ при приобретении располагать в домашнем иконостасе, либо в коридоре напротив входной двери, чтобы Богородица сама встречала всех тех, кто в него заходит и могла защитить семью от злых людей.

Молитва


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