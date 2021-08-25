В обои завернуть новенькие учебники попросили родителей перед 1 сентября 2021 в лицее №6 Бердска
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В обои завернуть новенькие учебники попросили родителей перед 1 сентября 2021 в лицее №6 Бердска

4:48:128/25/2021,Валерия НипомнящаяФото: pxfuel.com
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На книги запрещают надевать купленные обложки.

Библиотекарь посоветовала оборачивать учебники обоями

Начало нового учебного года не за горами и школьники начали получать необходимые учебники. В бердском лицее № 6 на Южном библиотекарь школы запрещает родителям пятиклассников надевать обложки из магазина на книги. Она якобы посоветовала оборачивать учебники обоями. Учительница объяснила, что это не её прихоть и повлиять на это она не может.

Одна из родительниц в общем чате задала вопрос классному руководителю 5 Е класса:

- Поясните пожалуйста, что за требования оборачивать учебники обоями? Почему нельзя цивилизованные обложки? - написала она.

- Библиотекарь сказала, что они не спасают книги. Надо в обои завернуть и обложку надеть, - делится одна из мам.

- И зацементировать, - написала женщина, задавшая вопрос.

- И сложить в чемодан на колёсах, чтоб не надорвались, - подхватила еще одна родительница.

- У меня нет обоев и времени на их поиск и изготовление качественной красивой обложки. Прошлый век какой-то, - отметила мама ребёнка, которая задала вопрос.

Учительница, в свою очередь, сказала, что может предоставить обои.

- Либо плотные обложки, либо обоями оборачивать. Так как за прошлый год испортили учебники сильно. В этом стали просить оборачивать так. Это не моё пожелание. Для меня это такая же новость, как и для вас. Я передаю только то, что мне сказали, - написала педагог.

- Не может такого быть. Библиотекарь не может никого заставлять, так как он только выдает учебники, все остальные вопросы решает классный руководитель и завуч. Мы говорим детям о том, чтобы обязательно были обложки, потому что мы должны использовать учебники три года по закону об образовании. Сейчас много новых учебников, поэтому просим, чтобы они их сохранили. Но про обои речи нет, чего смеяться, - прокомментировала ситуацию в разговоре с "Курьер. Среда. Бердск" 25 августа директор Лицея №6 Зоя Родина.



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