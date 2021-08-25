Старинные заговоры на удачу и хороший год в Ореховый спас 2021

В народе считалось обязательной традицией на крупные церковные праздники пользоваться светлой энергетикой дня для перемен в своей жизни к лучшему. Среди таких праздников обязательно были Спасы и последний из них, Ореховый, отмечается 29 августа.
В церкви в этот день проходит праздничная служба, посвящённая перенесению Нерукотворного Образа Иисуса Христа в Константинополь. А после службы священнослужители приступают к освящению спасовых корзин, принесенных прихожанами. На ореховый спас в эти корзинки преимущественно складывали урожай орехов, а также хлебные колосья, муку свежего урожая, а также свежеиспеченный хлеб.
В этот день люди пользовались орехами для привлечения удачи и богатства свою жизнь, загадывали на них желание, причём сразу могли узнать, исполнится загаданное или нет. Для этого в этот день срывали орех и раскалывали его, перед этим загадав желание, а затем пробовали и осматривали ядро ореха. Если орех был спелым и вкусным, значит желание вскорости исполнится, если орех был испорчен, то и ответ вопрос будет отрицательным. Если орех оказывался хорошим, но недозрелым, это значило, что следует еще подождать исполнение своего желания, а также стоило готовится к получению неожиданных новостей.
Для того, чтобы избавиться от порчи и сглаза, следовало следом за первым орехом сорвать второй и им обязательно угостить первого встречного прохожего. Во время сбора орехов люди выбирали себе самый красивый орешек, но было еще лучше, если удавалось найти двойной или даже тройной орешек. На него наговаривали следующие слова заговора: "как орех с первым лучом зреет поспевает, так пусть и дом мой удача наполняет". Этот орешек в течении года всё время носили с собой. А перед следующим ореховым спасом его уносили на то место, где он был сорван и искали для себя следующий орех.
Также можно было себе заговорить орех на удачу. Для этого нужно было насыпать полную вазу орехов, опустить в неё обе руки и наугад вытащить один орех, в этот момент сказав слова заговора: "будет мой счастливый орех удаче моей оберег. Принесет мне везение, счастье денег мешок". Этот орех также хранили на протяжении всего будущего года.
А ещё именно на Ореховый спас появилась традиция встречать гостей хлебом и солью. Таким образом встречали всех приходящих гостей, а если гость отказывался угоститься от каравая, то в дом его не пропускали, поскольку считалось, что соль защищает от сглаза и несчастий. Если человек не хотел отведать свежего хлеба с солью, значит он ее опасался.