Официальное заявление СКР по тюменскому маньяку: Есть веские основания подозревать его в убийстве Насти Муравьевой
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Официальное заявление СКР по тюменскому маньяку: Есть веские основания подозревать его в убийстве Насти Муравьевой

8:40:008/25/2021Фото: СКР
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Задержанного будут проверять на причастность к убийствам, которые продолжаются в Тюменской области с 1997 года - несколько детей были найдены убитыми и изнасилованными в неблагополучных районах региона.

Александр Бастрыкин поручил руководству ряда следственных управлений доложить об озвученных в СМИ происшествиях
Александр Бастрыкин контролирует ход расследования

Следствие проверяет жителя Тюмени на причастность к убийству Насти Муравьевой, сообщила 25 августа официальный представитель СКР Светлана Петренко.

-В результате следственных действий в городе Тюмени сотрудниками Главного следственного управления СК России установлен 40-летний местный житель, в отношении которого имеются достаточные основания полагать, что он причастен к убийству 8-летней Насти Муравьевой. С ним проводятся следственные действия, - заявила Петренко.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", 9-летняя девочка пропала 30 июня 2021 года, после чего было возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего), а затем по решению председателя СК России Александра Бастрыкина оно было передано для расследования в центральный аппарат ведомства.

Тело девочки с признаками насильственной смерти обнаружено 19 августа 2021 у озера Оброчное в 2,5 км от места ее жительства.

Следователи ГСУ и криминалисты центрального аппарата продолжают работать в Тюменской области. Одновременно продолжается расследование фактов безвестного исчезновения 8 детей в Тюменской области в разное время, начиная с 1997 года.

Напомним, пропавшего ребенка разыскивали стражи порядка, волонтеры и неравнодушные граждане. На останки девочки наткнулись случайно, когда сотрудники коммунальных служб косили траву у озера Оброчное.

Задержанного будут проверять на причастность к убийствам, которые продолжаются в Тюменской области с 1997 года - несколько детей были найдены убитыми и изнасилованными в неблагополучных районах региона.

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