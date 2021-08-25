Группа туристов с ребенком пропала во время сплава по реке в Хабаровском крае
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Группа туристов с ребенком пропала во время сплава по реке в Хабаровском крае

4:42:208/25/2021Фото: pixabay
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Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

Туристы пропали во время сплава по реке

Накануне  в Солнечном районе Хабаровского края пропала группа туристов, в составе которой был 12-летний ребенок. Они должны были выйти на связь 22 августа, но никаких сигналов от них не было.

- Туристы осуществляли сплав на двух байдарках по реке Горин, по имеющимся данным, ранее они неоднократно сплавлялись, при себе у них имелась провизия и теплая одежда.
Сейчас осуществляются поиски людей, - сообщили в Следственном комитете.

В настоящее время в ведомстве возбудили уголовное дело про факту пропажи трех взрослых и ребенка на реке.

- Следственным отделом по городу Амурску СУ СК России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области по факту утраты связи с четырьмя туристами, сплавлявшимися по горной реке, проводится процессуальная проверка, отметили в управлении.

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