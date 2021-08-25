Группа туристов с ребенком пропала во время сплава по реке в Хабаровском крае

Накануне в Солнечном районе Хабаровского края пропала группа туристов, в составе которой был 12-летний ребенок. Они должны были выйти на связь 22 августа, но никаких сигналов от них не было.
- Туристы осуществляли сплав на двух байдарках по реке Горин, по имеющимся данным, ранее они неоднократно сплавлялись, при себе у них имелась провизия и теплая одежда.
Сейчас осуществляются поиски людей, - сообщили в Следственном комитете.
В настоящее время в ведомстве возбудили уголовное дело про факту пропажи трех взрослых и ребенка на реке.
- Следственным отделом по городу Амурску СУ СК России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области по факту утраты связи с четырьмя туристами, сплавлявшимися по горной реке, проводится процессуальная проверка, отметили в управлении.