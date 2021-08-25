31 участник террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад"* задержаны в России
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31 участник террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад"* задержаны в России

5:22:168/25/2021Фото: Flickr
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В Москве, Якутске, Новосибирской области и Красноярском крае прошли спецоперации ФСБ по задержанию главарей и участников террористической организации, запрещенной в России.

Силами ФСБ обнаружены и задержаны террористы на территории России

Сотрудники ФСБ провели ряд операций на территории России, во время которых были задержаны участники и главари запрещенной организации «Катиба Таухид валь-Джихад»*.

Известно о том, что 31 человек на территории Москвы, Новосибирской области, Якутска и Красноярского края занимались деятельностью по вербовке и отправке боевиков в зоны ведения активных боевых действий.

- Федеральной службой безопасности во взаимодействии с МВД и Росгвардией в рамках специальной операции в Москве, Новосибирске, Якутске, Красноярске, Канске Красноярского края, селе Прокудское Новосибирской области пресечена деятельность межрегиональной структуры террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад". Задержан 31 человек из числа ее главарей и рядовых участников, - отметили в Центре общественных связей ведомства для ТАСС.

Кроме привлечения граждан к военным действиям на стороне террористов в организации занимались сбором средств для ведения войны в Сирии и совершению преступлений террористической направленности.

В ФСБ сообщили, что при поведении обысков у задержанных были изъяты пропагандистские материалы — книги, видеозаписи, средства связи и банковские карты. Оперативно-разыскная работа продолжается, заведены уголовные дела.

* - организация, признанная террористической и запрещенная на территории России. Признана экстремисткой организацией в России.

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