31 участник террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад"* задержаны в России

Сотрудники ФСБ провели ряд операций на территории России, во время которых были задержаны участники и главари запрещенной организации «Катиба Таухид валь-Джихад»*.
Известно о том, что 31 человек на территории Москвы, Новосибирской области, Якутска и Красноярского края занимались деятельностью по вербовке и отправке боевиков в зоны ведения активных боевых действий.
- Федеральной службой безопасности во взаимодействии с МВД и Росгвардией в рамках специальной операции в Москве, Новосибирске, Якутске, Красноярске, Канске Красноярского края, селе Прокудское Новосибирской области пресечена деятельность межрегиональной структуры террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад". Задержан 31 человек из числа ее главарей и рядовых участников, - отметили в Центре общественных связей ведомства для ТАСС.
Кроме привлечения граждан к военным действиям на стороне террористов в организации занимались сбором средств для ведения войны в Сирии и совершению преступлений террористической направленности.
В ФСБ сообщили, что при поведении обысков у задержанных были изъяты пропагандистские материалы — книги, видеозаписи, средства связи и банковские карты. Оперативно-разыскная работа продолжается, заведены уголовные дела.
* - организация, признанная террористической и запрещенная на территории России. Признана экстремисткой организацией в России.