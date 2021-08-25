Швырнувший подростка с крыльца магазина пойдет под суд в Новосибирске
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Швырнувший подростка с крыльца магазина пойдет под суд в Новосибирске

5:29:198/25/2021Фото: СК РФ
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Свою вину обвиняемый категорически отрицает.

Уголовное дело рассмотрят в суде Новосибирска

В Новосибирской области завершено расследование уголовного дела в отношении 46-летнего местного жителя, которого обвиняют по статье 111 УК РФ.

Как выяснили следователи, 12 декабря прошлого года на крыльце у входа в магазин «Краски» на улице Каменская 74 в Центральном районе Новосибирска, мужчина подошел к 14-летнему подростку, схватил его за куртку и швырнул с крыльца на асфальт. После этого мужчина взял спортивный снаряд для катания — сноускейт и ударил им подростка по спине.

Мужчина не признал свою вину, его заключили под домашний арест. Следствием собрана достаточная доказательственная база, проведены допросы свидетелей, осмотрены видеозаписи с камер наблюдения, назначено и проведено 10 судебных экспертиз. В ближайшее время дело поступит в суд.

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