Швырнувший подростка с крыльца магазина пойдет под суд в Новосибирске

В Новосибирской области завершено расследование уголовного дела в отношении 46-летнего местного жителя, которого обвиняют по статье 111 УК РФ.
Как выяснили следователи, 12 декабря прошлого года на крыльце у входа в магазин «Краски» на улице Каменская 74 в Центральном районе Новосибирска, мужчина подошел к 14-летнему подростку, схватил его за куртку и швырнул с крыльца на асфальт. После этого мужчина взял спортивный снаряд для катания — сноускейт и ударил им подростка по спине.
Мужчина не признал свою вину, его заключили под домашний арест. Следствием собрана достаточная доказательственная база, проведены допросы свидетелей, осмотрены видеозаписи с камер наблюдения, назначено и проведено 10 судебных экспертиз. В ближайшее время дело поступит в суд.