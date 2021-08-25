Тело 3-месячного младенца в пакете нашли возле кладбища
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
25.08
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Тело 3-месячного младенца в пакете нашли возле кладбища

5:02:208/25/2021Фото: pixabay
0

Правоохранители ведут розыске его родителей.

Труп нашли недалеко от кладбища

В Гатчине Ленинградской области обнаружили жуткую находку. Там, возле кладбища, нашли тело 3-4 месячного младенца в пакете.

- Накануне вечером на территории города Гатчины возле кладбища на улице Солодухина найден пакет, в нем тело младенца, - сообщили в экстренных службах. Причины смерти ребенка устанавливаются, ведется поиск его родителей.

- Обнаружено тело ребенка, в связи с чем в настоящее время городской прокуратурой <Гатчины> проводится проверка. Будет дана оценка деятельности органов опеки и попечительства Гатчинского района, а также иных органов контроля, - сообщили в прокуратуре.

Медведь растерзал 26-летнюю девушку на глазах у ее друзей
Змея выползла из багажника и убила всю семью с водителем
Крымские татары срочно обратились к Турции с призывом по Крыму
Люди каких знаков Зодиака самые неверные
Пенсионерка покаталась на аттракционе и за минуты погибла
«Снимите корону»: белорусы высмеяли выступление России на ОИ
Ей было всего 42: Талина Херц погибла мгновенно
Шойгу одной фразой ответил Зеленскому и заставил всех смеяться
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Умершая девочка «ожила» перед своей кремацией
Найден предмет, ставший причиной взрыва в автобусе в Воронеже
Выстрел в 6:37 утра: подробности смерти мэра Кривого Рога
Решена судьба подполковника МВД РФ с 22 квартирами
Что сделали талибы с посольством России в Кабуле
Что талибы обещают сделать с женщинами Афганистана
Талибы заявили, что ждёт посольство России в Кабуле
Талибы сказали, когда будут казнить афганцев
труп младенцатело в пакетерозыске родителей
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Соболезнуем

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Светлые поздравления на отдание праздника Преображения Господня 26 августа
5:00:01 8/25/2021
Светлые поздравления на отдание праздника Преображения Господня 26 августа
БердскВ обои завернуть новенькие учебники попросили родителей перед 1 сентября 2021 в лицее №6 Бердска
4:48:12 8/25/2021
В обои завернуть новенькие учебники попросили родителей перед 1 сентября 2021 в лицее №6 Бердска
Группа туристов с ребенком пропала во время сплава по реке в Хабаровском крае
4:42:20 8/25/2021
Группа туристов с ребенком пропала во время сплава по реке в Хабаровском крае
От коронавируса скончалось 809 россиян за сутки на 25 августа
4:39:35 8/25/2021
От коронавируса скончалось 809 россиян за сутки на 25 августа
БердскМощный салют прогремит в Бердске 4 сентября 2021 в честь Дня города
4:31:08 8/25/2021
Мощный салют прогремит в Бердске 4 сентября 2021 в честь Дня города
Как православному нужно отмечать праздник Успения Пресвятой Богородицы?
4:20:32 8/25/2021
Как православному нужно отмечать праздник Успения Пресвятой Богородицы?
Младенец с обложки альбома Nevermind подал в суд на музыкантов группы Nirvana
3:58:01 8/25/2021
Младенец с обложки альбома Nevermind подал в суд на музыкантов группы Nirvana
Легендарный танк Т-34 покажут в Новосибирске на форуме "Армия-2021"
3:52:54 8/25/2021
Легендарный танк Т-34 покажут в Новосибирске на форуме "Армия-2021"
"Я тоже боюсь": Врач-инфекционист сделала признание о четвертой волне коронавируса в России и необходимости вакцинации
3:50:42 8/25/2021
"Я тоже боюсь": Врач-инфекционист сделала признание о четвертой волне коронавируса в России и необходимости вакцинации
Мишустин раздает деньги: На детские пособия потратят еще 21 млрд рублей
3:30:00 8/25/2021
Мишустин раздает деньги: На детские пособия потратят еще 21 млрд рублей