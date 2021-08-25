Тело 3-месячного младенца в пакете нашли возле кладбища

В Гатчине Ленинградской области обнаружили жуткую находку. Там, возле кладбища, нашли тело 3-4 месячного младенца в пакете.
- Накануне вечером на территории города Гатчины возле кладбища на улице Солодухина найден пакет, в нем тело младенца, - сообщили в экстренных службах. Причины смерти ребенка устанавливаются, ведется поиск его родителей.
- Обнаружено тело ребенка, в связи с чем в настоящее время городской прокуратурой <Гатчины> проводится проверка. Будет дана оценка деятельности органов опеки и попечительства Гатчинского района, а также иных органов контроля, - сообщили в прокуратуре.