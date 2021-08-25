«Я все равно буду жить»: Почему экстрасенс и шаман Дардо Кусто мог умереть в хостеле Москвы - признания его друзей

23 августа в одном из хостелов Москвы обнаружили тело популярного российского экстрасенса и участника телешоу Дардо Кусто. По предварительным данным, 44-летний мужчина покончил с собой. На стене он оставил надпись на «Я все равно буду жить».
Позже племянник Кусто рассказал журналистам, что не заметил ничего подозрительного в поведении родственника. По его словам, экстрасенс не высыпался в последние три дня и собирался отдыхать, заселившись в хостел. Днем 24 августа родственники планировали увидеться.
— В начале седьмого утра позвонила администраторша отеля. Сказала, что в комнате Кусто что-то сильно громыхает и она опасается туда заходить. Сотрудница попросила срочно приехать, — рассказал племянник.
Дардо Кусто родился в г. Ясный Оренбургской области в 1977 году. Окончил институт консультирования и психотерапии в Санкт-Петербурге и школу телевизионного мастерства в Англии. Постоянно организовывал мастер-классы по парапсихологии, консультировал звезд-шоу бизнеса, участвовал в телепроектах: «Пусть говорят», «Магия еды», «Суперинтуиция» и т.д. Проживал в Москве, однако часто приезжал в гости к родственникам в Оренбург.
Друзья шамана, экстрасенса и телеэксперта Дардо Кусто, рассказали в беседе с журналистами «Курьер. Среда. Бердск» 25 августа о том, что не могут поверить, что мужчина мог такое совершить.
— Он профессионал в своём деле, психолог, городской шаман. Простите, сейчас мне нечего сказать — я потеряла друга, — рассказала Ольга Прокорцева.
Кусто о себе рассказывал, что папа у него – экономист, а мама – ведьма. Он позиционировал себя как потомственный шаман, которому в работе помогают духи. Он учился на психотерапевта, а также в школе телевизионного мастерства в Англии. Другая подруга шамана актриса и телеведущая Серафима Золотарёва рассказала журналистам «Курьер. Среда. Бердск» что не успела с ним увидеться, шаман недавно отметил день рождения.
— Мне не нравится, что многие сейчас ловят хайп на смерти моего друга. Это подло и низко. Танцы на костях. Он ушел, его больше нет. Он оставил человечество со всеми его пороками и негативом. Дардо был слишком светлый, добрый и мягкий. Такие люди всегда покидают нас слишком рано и обретают крылья, — рассказала актриса и телеведущая Серафима Золотарёва.
Сейчас следственные органы проводят проверку и выясняют причину смерти уроженца Ясного.