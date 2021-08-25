Два жутких землетрясения произошли в Кузбассе за сутки на 25 августа

За минувшие сутки в Кузбассе произошло сразу два землетрясения. Первое случилось еще вчера, 24 августа, в 11 вечера. пицентр находился в Беловском районе, где находится Сартакинский угольный разрез. Его магнитуда составила 2,9.
второе произошло в половине четвертого ночи в Березовском районе. Как сообщили в в Алтае-Саянском филиале геофизической службы РАН, оно произошло недалеко от разреза Ольжерасский по техногенным причинам и жители его вряд ли почувствовали.
— В это время взрывы на разрезах точно не проводятся, поскольку сейчас там очень жесткий контроль за проведением взрывных работ. Причины могут быть и техногенными, - рассказали специалисты.
Также известно, что подземных толчков было больше, но все они были слишком маленькой магнитудой.