Стало известно, сколько будет стоить лечение больных коронавирусом во втором полугодии 2021

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) рассказал о возможной стоимости медпомощи пациентам с ковидом во втором полугодии текущего года. Так, за это время по средним подсчетам она составит более 111 млрд рублей.
Эта сумма складывается исходя из прогноза Минздрава о том, что в этот период в России может быть выявлено 3,9 млн случаев заражения COVID-19. Об этом говорится в аналитической записке Счетной палаты, посвященной исполнению бюджета фонда за первое полугодие 2021 года. Исходя из прогноза, стационарная помощь из почти 4 миллионов больных может потребоваться только 20 процентам, то есть, это почти 784 тысячи человек. Счетная палата также пишет, что фонду требуется дополнительно на оказание медпомощи застрахованным россиянам во втором полугодии 65,4 млрд руб. Помимо этого потребуется еще почти 60 млрд руб. на компенсацию оплаты труда работников, оплаты коммунальных услуг и т. д.
Отметим, что эксперты считают, что нельзя с полной уверенностью говорить о том, что в России осенью начнется новая волна коронавируса.