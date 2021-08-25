Сильные запреты на Тихона Страстного 26 августа и что обязательно сегодня нужно сделать на кладбище?
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Сильные запреты на Тихона Страстного 26 августа и что обязательно сегодня нужно сделать на кладбище?

7:20:078/25/2021Фото: Татарстанская митрополия
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Если вы не могли в этот день поговорить человеком, с которым есть плохие отношения, то хотя бы в душе нужно было постараться обязательно его простить.

Тихон Страстной
Молитвы святому обладают мощной силой

Сегодня в народном календаре отмечается праздник с названием Тихон Страстной. Он отмечается в честь почитаемого сегодня в православной церкви святителя Тихона Задонского. Больше всего этот святой прославился исцелением заболеваний души. Сильная молитва этому святому помогает избавиться от греха уныния, избавить от бесноватости, от одержимости, а также помогает в избавлении людей от алкоголизма.

Этот праздник обязательно полагалась встречать в чистом доме, поэтому с вечера 25 августа полагалось хорошенько убраться, чтобы ваш дом в обязательном порядке пришли благосостояние и радость. Помимо этого в день Тихона обязательно полагалось наводить порядок на сеновалах, в погребах, в сараях и других нежилых помещениях. Сено заговаривали от нечисти, а если этого не сделать, считалось что всё сено сгниет.

Все амбары, погреба а также сарай обязательно окуривали горящим чертополохом, чтобы очистить помещение от злых духов и предупредить появление нечисти. Поле уборки помещения кропили святой водой.

Строго запрещалось в этот день ругаться, спорить и заниматься выяснением отношений. Кроме того обязательно сегодня нужно было помириться с теми, с кем отношения были испорчены. Если вы не могли в этот день поговорить человеком, с которым есть плохие отношения, то хотя бы в душе нужно было постараться обязательно его простить.

В этот день люди обязательно посещали , чтобы помянуть своих усопших с собой обязательно с собой нужно было взять ягодный пирог и яйца. Кусочек пирога и яйцо оставляли на могиле, всё остальное положено было съесть, потому что с кладбища запрещалось приносить что-то. Если дома устраивалась поминальная трапеза, за стол обязательно ставили один лишний прибор.

Женщинам сегодня строго запрещалось заниматься любым видом рукоделия. В том числе нельзя было сегодня заниматься починкой одежды, пришивать пуговицы и зашивать дырки. Строго запрещалось в этот праздник ходить в лес за грибами, поскольку предки верили, что с собой в корзинах можно принести беду в дом.

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