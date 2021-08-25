У индийского кинопродюсера украли 300 000 рублей в Петербурге

В Санкт-Петербурге в полицию пришел индийский кинопродюсер, который снимает шпионский боевик. По утверждению кинематографиста, он стал жертвой алчных официантов из бара, расположенного на улице Рубинштейна.
В ночь на 24 августа 48-летний кинопродюсер, прибывший из Индии в составе съемочной группы, решил повеселиться и выбрал бар на улице Рубинштейна. Ближе к утру оказалось, что у него пропали деньги в разных валютах — 400 евро, 246 рупий и 9 тысяч рублей.
Потерпевший считает, что его обокрали официанты, которые втерлись в доверие к гостю из Индии, и завладели деньгами. Общий ущерб от увеселительной прогулки составил 300 тысяч рублей.
В полиции начали проверку по заявлению потерпевшего, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщает ФАН со ссылкой на источник в правоохранительных органах.