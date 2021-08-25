За зверское избиение сибирячки-таксиста в колонию отправили банду малолеток в Новосибирске

Троих подростков и их совершеннолетнего друга приговорили к различным срокам лишения свободы за жесткое избиение женщины-таксиста, которая отказалась подвезти пьяную компанию в Новосибирске.
Напомним, это произошло в ночь на 4 декабря 2020 года. Тогда банда малолеток во главе с 23-летним Игорем Маренковым набросилась на женщину за то, что она отказалась их покатать за оказанную ранее услугу. Молодые люди помогли жертве вытолкать ее застрявший в сугробе автомобиль. Когда сибирячка попала в больницу на ней не было живого места - медики насчитали на ее теле следы не менее чем от 20 ударов.
После зверского избиения компания пьяниц затолкала женщину в салон и отправились кататься. Ориентировка на угнанную машину поступила сотрудникам ДПС. Полицейские устроили погоню за преступниками. В результате машина такси врезалась в сугроб и застряла. Подозреваемых задержали, а в отношении них было завели уголовное дело за угон, сопряжённый с насилием, опасным для здоровья. Маренкова также обвинили в вовлечении несовершеннолетних в преступление.
Первомайский суд признал виновными всех четверых молодых преступников. Игоря Маренкова приговорили к 5 годам колонии строгого режима, его несовершеннолетние подельники получили 3 года, 4 года и 4 года 1 месяц лишения свободы в воспитательной колонии.