За зверское избиение сибирячки-таксиста в колонию отправили банду малолеток в Новосибирске
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За зверское избиение сибирячки-таксиста в колонию отправили банду малолеток в Новосибирске

6:31:358/25/2021Фото: pixabay
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После зверского избиения компания пьяниц затолкала женщину в салон и отправились кататься. Ориентировка на угнанную машину поступила сотрудникам ДПС. Полицейские устроили погоню за преступниками. В результате машина такси врезалась в сугроб и застряла.

Полицейские устроили погоню за преступниками

Троих подростков и их совершеннолетнего друга приговорили к различным срокам лишения свободы за жесткое избиение женщины-таксиста, которая отказалась подвезти пьяную компанию в Новосибирске.

Напомним, это произошло в ночь на 4 декабря 2020 года. Тогда банда малолеток во главе с 23-летним Игорем Маренковым набросилась на женщину за то, что она отказалась их покатать за оказанную ранее услугу. Молодые люди помогли жертве вытолкать ее застрявший в сугробе автомобиль. Когда сибирячка попала в больницу на ней не было живого места - медики насчитали на ее теле следы не менее чем от 20 ударов.

После зверского избиения компания пьяниц затолкала женщину в салон и отправились кататься. Ориентировка на угнанную машину поступила сотрудникам ДПС. Полицейские устроили погоню за преступниками. В результате машина такси врезалась в сугроб и застряла. Подозреваемых задержали, а в отношении них было завели уголовное дело за угон, сопряжённый с насилием, опасным для здоровья. Маренкова также обвинили в вовлечении несовершеннолетних в преступление.

Первомайский суд признал виновными всех четверых молодых преступников. Игоря Маренкова приговорили к 5 годам колонии строгого режима, его несовершеннолетние подельники получили 3 года, 4 года и 4 года 1 месяц лишения свободы в воспитательной колонии.

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