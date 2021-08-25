Лидер сопротивления в Афганистане предупредил об угрозе для России от "Талибана*

Лидер афганского сопротивления, сын Панджшерского Льва Ахмад Масуд предупредил Россию о распространении экстремистской идеологии «Талибана»* в Центральной Азии.
По его словам, радикальная идеология талибов — это угроза для всего региона.
- После того как "Талибан*" взял Кабул, мы видели, как много группировок по всему миру поздравили их и теперь приводят их в пример своим членам, и говорят им, что они тоже смогут такого добиться, — подчеркивает Масуд.
Он считает, что это приведет к появлению большего числа террористов. Он полагает, что как только радикальная идеология укоренится в Афганистане, «то заполыхает во всей Центральной Азии и на юге России, экстремизм будет на подъеме».
Ранее Масуд призвал Россию вмешаться и помочь создать в Афганистане инклюзивное правительство. По его мнению, российские власти могут убедить талибов прийти на мирные переговоры с сопротивлением.
Провинция Панджшер стала центром сопротивления власти «Талибана» 17 августа. Тогда в труднодоступный регион, контролируемый отрядами Ахмада Масуда-младшего, прибыл бывший вице-президент Афганистана Амрулла Салех. Он заявил, что является исполняющим обязанности президента страны. К повстанцам присоединились и военные из числа правительственных войск.
Талибан* - запрещенная в России террористическая организация.