Лидер сопротивления в Афганистане предупредил об угрозе для России от "Талибана*
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Лидер сопротивления в Афганистане предупредил об угрозе для России от "Талибана*

7:00:158/25/2021Фото: pixabay
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"После того как "Талибан*" взял Кабул, мы видели, как много группировок по всему миру поздравили их и теперь приводят их в пример своим членам, и говорят им, что они тоже смогут такого добиться", — подчеркивает Масуд.

Талибы захватили власть в Афганистане

Лидер афганского сопротивления, сын Панджшерского Льва Ахмад Масуд предупредил Россию о распространении экстремистской идеологии «Талибана»* в Центральной Азии.

По его словам, радикальная идеология талибов — это угроза для всего региона.

- После того как "Талибан*" взял Кабул, мы видели, как много группировок по всему миру поздравили их и теперь приводят их в пример своим членам, и говорят им, что они тоже смогут такого добиться, — подчеркивает Масуд.

Он считает, что это приведет к появлению большего числа террористов. Он полагает, что как только радикальная идеология укоренится в Афганистане, «то заполыхает во всей Центральной Азии и на юге России, экстремизм будет на подъеме».

Ранее Масуд призвал Россию вмешаться и помочь создать в Афганистане инклюзивное правительство. По его мнению, российские власти могут убедить талибов прийти на мирные переговоры с сопротивлением.

Провинция Панджшер стала центром сопротивления власти «Талибана» 17 августа. Тогда в труднодоступный регион, контролируемый отрядами Ахмада Масуда-младшего, прибыл бывший вице-президент Афганистана Амрулла Салех. Он заявил, что является исполняющим обязанности президента страны. К повстанцам присоединились и военные из числа правительственных войск.

Талибан* - запрещенная в России террористическая организация.

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