Борис Титов предложил создать в стране второй Пенсионный фонд

Бизнес-омбудсмен Борис Титов, являющийся одним из основателей Столыпинского клуба, предложил реформировать пенсионную систему. О необходимости переформатирования системы пенсионных выплат стало понятно, когда размер пенсии перестал успевать за ростом цен. Неудовлетворенность граждан России размерами выплат только усиливается.
- Пенсионеры стали беднее, несмотря на повышение пенсионного возраста. Пенсии теряют покупательную способность, их индексация отстает от инфляции, — считает он.
По данным Института экономического роста имени Столыпина, накопленная инфляция за период с 2011 по 2021 год превысила рост пенсий. Та система, по которой работает ПФР несправедлива — считают эксперты Института. Каждый, кто платит страховые взносы, оплачивает пенсии для двух-трех человек (неформального сектора и льготников).
- Существует большое количество участников, которые не вносят или не полностью вносят платежи в пенсионную систему, и им пенсия накапливается за счет взносов других, — констатируют авторы концепции.
Для старшего поколения необходим отдельный фонд, в который будут перечисляться деньги из государства путем дотаций.