Борис Титов предложил создать в стране второй Пенсионный фонд
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Борис Титов предложил создать в стране второй Пенсионный фонд

7:43:548/25/2021Фото: Wikimedia Commons
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Для пенсионеров, которые родились до 1967 года и не платили страховые взносы, необходимо создать пенсионный фонд, который будет дотироваться из государства.

Борис Титов - бизнес-омбудсмен

Бизнес-омбудсмен Борис Титов, являющийся одним из основателей Столыпинского клуба, предложил реформировать пенсионную систему. О необходимости переформатирования системы пенсионных выплат стало понятно, когда размер пенсии перестал успевать за ростом цен. Неудовлетворенность граждан России размерами выплат только усиливается.

- Пенсионеры стали беднее, несмотря на повышение пенсионного возраста. Пенсии теряют покупательную способность, их индексация отстает от инфляции, — считает он.

По данным Института экономического роста имени Столыпина, накопленная инфляция за период с 2011 по 2021 год превысила рост пенсий. Та система, по которой работает ПФР несправедлива — считают эксперты Института. Каждый, кто платит страховые взносы, оплачивает пенсии для двух-трех человек (неформального сектора и льготников).

- Существует большое количество участников, которые не вносят или не полностью вносят платежи в пенсионную систему, и им пенсия накапливается за счет взносов других, — констатируют авторы концепции.

Для старшего поколения необходим отдельный фонд, в который будут перечисляться деньги из государства путем дотаций.

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дотациипенсияфондИнститут экономического роста имени СтолыпинаБорис Титов
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