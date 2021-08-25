Чтобы деньги водились: Эти приметы должен соблюдать каждый

Народные приметы это всегда маленькие мудрости, которые были сделаны как выводы из многолетних, и даже вековых наблюдений. Люди замечали взаимосвязь между какими-то действиями и их последствиями, после делали определенные выводы. Эти знания старались передавать друг другу из поколения в поколение, а потому даже сегодня, в 2021 году, мы можем узнать об этих древних народных мудростях.
Это никакие не заговоры и не ритуалы, способные повредить нашей энергетике, они не являются суевериями, поскольку никак не связаны с религией. Просто люди давно заметили, что если отказаться от каких-то действий, а другие, например, начать выполнять, то можно избавить тебя от каких-то неприятностей или привлечь больше удачи свою жизнь.
Сегодня мы вам расскажем о приметах, которые обещают наладить ваше финансовое положение.
Считается, что в кошельке нельзя хранить много мелочи. Каждое воскресенье мелочь нужно разменивать на более крупные купюры, либо ее тратить, либо отправлять на благотворительность, например, раздать нищим. Если этого не делать, то вы всегда будете богаты только на мелкие монеты.
Не принято отдавать деньги в долг по понедельникам. К когда вам отдают долг, говорят, что в кармане нужно держать фигу. Самим возвращать деньги, когда-то взятые в долг, можно только утром. Когда вы возвращаете долг, рекомендуется складывать денежные купюры пополам и протягивать их человеку местом сгиба. Никогда не одалживайте кому-то что-то из дома по вечерам, соль вообще никогда нельзя никому одалживать.
Постарайтесь никогда не разменивать крупные деньги на более мелкие, это всегда слезам, тратам и упадку финансовых поступлений. В доме запрещается сидеть на столе, свистеть, а также подметать пол в направлении выхода из квартиры. Также не рекомендуется мести пол после заката солнца. Вечером не выбрасывается мусор из дома, также нельзя бросать мелкий мусор в окна. Специалисту по финансовым потокам рекомендуют не выносить мусор в пасмурную погоду или в дождь.
Не рекомендуется в доме иметь несколько веников или щёток для подметания пола. Такой предмет должен быть только один, причём хранить его нужно ручкой вниз. Никогда не стойте на пороге, если вы встречаете или провожаете гостей. После ухода гостей рекомендуется вытряхивать скатерть на улице.
Для того, чтобы всегда водились деньги, ногти можно стричь по вторникам и по пятницам. Говорят, что если на дороге увидеть пуговицу, на неё нужно трижды наступить левой ногой и при топнуть. Пуговицу не поднимайте.
Если вы с утра по ошибке надели вещь наизнанку, это в течение дня может привести к финансовым трудностям. Чтобы этого не было, ни при каких обстоятельствах в этот день не занимайте денег в долг.