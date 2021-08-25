Учителям школ и колледжей в России выплатят по 10 000 рублей

Губернатор Тверской области Игорь Руденя объявил о новых выплатах тем россиянам, которые не были охвачены поддержкой государства на федеральном уровне. Об этом сообщается на сайте областного правительства.
Так, по 10 000 рублей получат учителя школ и колледжей. Воспитатели детских садов, другие сотрудники этих учреждений смогут рассчитывать на 5 000 рублей. Когда выплата будет перечислена на банковский счет педагогов, пока неизвестно.
Президент России Владимир Путин ранее анонсировал единовременные выплаты российским пенсионерам, в том числе работающим, и военным. Первые получат по 10 000 рублей, вторые — по 15 000 рублей. Также по 15 000 рублей получат полицейские и курсанты.
Кроме того, ранее было принято решение о разовых выплатах на школьников в размере 10 тысяч рублей. Они начались со 2 августа, на две недели раньше, чем предполагалось изначально. На эти цели выделены 204 миллиарда рублей.