Жестокого мучителя и убийцу 8-летней Насти Муравьевой задержали в Тюмени

Следователи в Тюмени, возможно , вышли на след разыскиваемого убийцы, который изнасиловал и задушил девочку.
По словам источника в правоохранительных органах после просмотра записей с камер видеонаблюдения, был определен возможный подозреваемый.
Известно, что ему 40 лет и он житель Тюмени. Днем 25 августа подозреваемого задержали и повезли на допрос к следователю. Далее будет проведена экспертиза.
Для проведения расследования в Тюмень прибыл следователь из Москвы Евгений Карчевский, который известен тем, что смог вычислить «ангарского» и «тулунского» маньяков.
24 августа стало известно, что Александр Бастрыкин, возглавляющий СКР, поручил сделать доклад о расследовании дел всех пропавший в Тюмени детей в период с 1997 года.
После убийства Насти Муравьевой, тело которой нашли 19 августа, стало ясно, что пропажа 9 детей происходила по схожему сценарию. Тела найденных детей были связаны электрическим проводом, их подолгу держали взаперти, а потом насиловали и убивали, пишет "Лента".