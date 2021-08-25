Жестокого мучителя и убийцу 8-летней Насти Муравьевой задержали в Тюмени
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Жестокого мучителя и убийцу 8-летней Насти Муравьевой задержали в Тюмени

7:39:588/25/2021Фото: Flickr
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Изнасилование и убийство тюменской школьницы мог совершить 40-летний местный житель.

В Тюмени задержан подозреваемый в убийстве Насти Муравьевой

Следователи в Тюмени, возможно , вышли на след разыскиваемого убийцы, который изнасиловал и задушил девочку.

По словам источника в правоохранительных органах после просмотра записей с камер видеонаблюдения, был определен возможный подозреваемый.

Известно, что ему 40 лет и он житель Тюмени. Днем 25 августа подозреваемого задержали и повезли на допрос к следователю. Далее будет проведена экспертиза.

Для проведения расследования в Тюмень прибыл следователь из Москвы Евгений Карчевский, который известен тем, что смог вычислить «ангарского» и «тулунского» маньяков.

24 августа стало известно, что Александр Бастрыкин, возглавляющий СКР, поручил сделать доклад о расследовании дел всех пропавший в Тюмени детей в период с 1997 года.

После убийства Насти Муравьевой, тело которой нашли 19 августа, стало ясно, что пропажа 9 детей происходила по схожему сценарию. Тела найденных детей были связаны электрическим проводом, их подолгу держали взаперти, а потом насиловали и убивали, пишет "Лента".

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