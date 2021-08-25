Как передается ВИЧ?

Болезнь с названием ВИЧ - это заболевание, вызванное вирусом иммунодефицита человека. Вследствие заражения происходит специфическое поражение иммунной системы, которое без лечения приводит к развитию синдрома приобретённого иммунодефицита человека (СПИД).
ВИЧ может передавать от человека к человеку естественными или искусственными способами.
Естественные способы делятся на контактные и вертикальные способы
- Контактные способы - половые контакты, а также контактирование слизистой или раневой поверхности с кровью.
- Вертикальные способы - это передача вируса от матери к ребенку в периоде беременности, во время родов или при кормлении грудью.
К искусственным способам относятся
Инвазивные медицинские вмешательства. Это:
- переливание крови
- пересадка органов
- использование донорской спермы
- использование донорского молока для вскармливания ребенка
- использование шприцев и других медицинских инструментов для парентеральных вмешательств, бывших в контакте с больным и не прошедшие правильный этап очистки и стерилизации перед повторным применением
Инвазивные немедицинские процедуры. Это:
- введение наркотиков ранее использованными шприцами
- нанесение татуировок необработанными и нестерильными иглами
- использование нестерильного инструмента при маникюре или педикюре
- использование нестерильного оборудования для пирсинга и прочее
Необходимо знать, что основным фактором передачи вируса являются биологические жидкости человека:
- кровь и ее компоненты
- влагалищные выделения и сперма
- грудное молоко
В слюне, моче и в слезной жидкости концентрация вируса настолько мала, что передача вируса при контактно бытовом способе, даже при поцелуе, невозможна.