Как передается ВИЧ?
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Как передается ВИЧ?

9:20:398/25/2021Фото: Pixabay
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ВИЧ может передавать от человека к человеку естественными или искусственными способами.

вич
Проходить обследование на ВИЧ желательно каждые полгода

Болезнь с названием ВИЧ - это заболевание, вызванное вирусом иммунодефицита человека. Вследствие заражения происходит специфическое поражение иммунной системы, которое без лечения приводит к развитию синдрома приобретённого иммунодефицита человека (СПИД).

ВИЧ может передавать от человека к человеку естественными или искусственными способами.

Естественные способы делятся на контактные и вертикальные способы


  • Контактные способы - половые контакты, а также контактирование слизистой или раневой поверхности с кровью.
  • Вертикальные способы - это передача вируса от матери к ребенку в периоде беременности, во время родов или при кормлении грудью.

К искусственным способам относятся

Инвазивные медицинские вмешательства. Это:


  • переливание крови
  • пересадка органов
  • использование донорской спермы
  • использование донорского молока для вскармливания ребенка
  • использование шприцев и других медицинских инструментов для парентеральных вмешательств, бывших в контакте с больным и не прошедшие правильный этап очистки и стерилизации перед повторным применением

Инвазивные немедицинские процедуры. Это:

  • введение наркотиков ранее использованными шприцами
  • нанесение татуировок необработанными и нестерильными иглами
  • использование нестерильного инструмента при маникюре или педикюре
  • использование нестерильного оборудования для пирсинга и прочее

Необходимо знать, что основным фактором передачи вируса являются биологические жидкости человека:

  • кровь и ее компоненты
  • влагалищные выделения и сперма
  • грудное молоко

В слюне, моче и в слезной жидкости концентрация вируса настолько мала, что передача вируса при контактно бытовом способе, даже при поцелуе, невозможна.

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