В счетной палате назвали число пенсионеров в России

Счетная палата РФ обнародовала данные, предоставленные в Пенсионом фонде о числе пенсионеров в стране.
Всего на 1 апреля 2021 год в России 42,6 миллиона человек являются пенсионерами, из этого числа 8,6 миллионов человек продолжают трудовую деятельность, находясь на пенсии.
- По имеющимся у ПФР данным на момент проведения оперативного анализа, число пенсионеров на 1 апреля 2021 года в целом составило 42 604,44 тыс. человек, получателей страховых пенсий — 38 779,75 тыс. человек, из них получателей страховых пенсий по старости — 35 357,27 тыс. человек, — сообщается в докладе.
Как стало известно, средний размер страховой пенсии составляет 16 920 рублей, по старости — 17 535 рублей.
Президент России Владимир Путин заявил, что в 2022 году пенсия поднимется выше значения уровня инфляции. Глава государства указал, что российская экономика восстанавливается и это дает возможность дополнительно поддержать нуждающихся.
В 2022 году, по прогнозам специалистов, страховую пенсию будут получать 39,57 миллионов человек, в 2023 году на нее могут рассчитывать 38,93 миллиона пенсионеров, а в 2024 году — 38,86 миллионов человек.