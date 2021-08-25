Настя Муравьева была убита в первый день после исчезновения. Новое подробности смерти 8-летней расчлененной девочки в Тюмени
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Настя Муравьева была убита в первый день после исчезновения. Новое подробности смерти 8-летней расчлененной девочки в Тюмени

8:14:538/25/2021Фото: Соцсети
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Подозреваемый в изнасиловании и убийстве девочки ранее работал в правоохранительных органах.

Настя Муравьева была убита в тот же день, когда пропала

Пропавшую в Тюмени 30 июня девочку искали всем городом, а она уже была мертва в это время. Об этом стало известно после задержания подозреваемого в убийстве ребенка.

Задержанный недолгое время работал в правоохранительных органах. Во время мероприятий с подозреваемым и обыском в арендованной квартире собрались местные жители, который требовали показать лицо подозреваемого, об этом пишет 72.RU.

По данным СМИ, задержанный изготавливал мебель, к суду ранее не привлекался. Известно, что он жил в пансионате, куда ходила Настя, чтобы воспользоваться Wi-Fi.

В Тюмени исчезновение ребенка 30 июня потрясло весь город, люди искали девочку, найти ее тело удалось лишь 19 августа.

Ребенок был задушен, ее нашли перетянутой электрическим проводом. В городе проходит расследование исчезновения еще 8 детей, который начали происходить с 1997 года. Тела пятерых пропавших ранее не найдены до сих пор.

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