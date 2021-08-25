Настя Муравьева была убита в первый день после исчезновения. Новое подробности смерти 8-летней расчлененной девочки в Тюмени

Пропавшую в Тюмени 30 июня девочку искали всем городом, а она уже была мертва в это время. Об этом стало известно после задержания подозреваемого в убийстве ребенка.
Задержанный недолгое время работал в правоохранительных органах. Во время мероприятий с подозреваемым и обыском в арендованной квартире собрались местные жители, который требовали показать лицо подозреваемого, об этом пишет 72.RU.
По данным СМИ, задержанный изготавливал мебель, к суду ранее не привлекался. Известно, что он жил в пансионате, куда ходила Настя, чтобы воспользоваться Wi-Fi.
В Тюмени исчезновение ребенка 30 июня потрясло весь город, люди искали девочку, найти ее тело удалось лишь 19 августа.
Ребенок был задушен, ее нашли перетянутой электрическим проводом. В городе проходит расследование исчезновения еще 8 детей, который начали происходить с 1997 года. Тела пятерых пропавших ранее не найдены до сих пор.