Лунный календарь уборки урожая и заготовок на сентябрь 2021 года

В сентябре характер работ на собственном участке для огородников уже меняется, однако работы пока еще меньше не становится. Уже практически не проводятся посадочные и посевные работы, по крайней мере так, как это было в начале лета, за исключением высадки рассады в теплицы для осеннего доращивания.
Однако в первом осеннем месяце очень много работ по уборке урожая и его сохранению. Какой-то урожай готовится к закладыванию на длительное хранение, а какой-то консервируется. Помимо этого остаются актуальными работы с землей, например рыхление и перекапывание почвы, посев сидератов, внесение подкормок и удобрений.
Также в сентябре благоприятно высаживать новые саженцы деревьев и кустарников, а также многолетние цветы. Все садоводы и огородники знают, что от лунного календаря, а вернее от положения и влияния луны, зависит очень многое. Если вы не желаете потерять с таким трудом выращенный урожай, то лучше всего для каждого вида работ подбирать самые благоприятные дни. Лунный календарь учитывает не только фаза луны, но её прохождение по различным знакам зодиака, которые также способны влиять на результативность любой работы.
Лучшие дни для заготовок (консервирования) - 12-17, 22,23-26 сентября 2021 года
Закладывать урожай на длительное хранение лучше всего 6-8, 12-14, 18-20, 23-28 сентября 2021 года.
Убирать урожай с грядок лучше всего 4-6, 8, 10-15, 19-28 сентября 2021 года.