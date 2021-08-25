Правила начисления выплат по 10 000 рублей пенсионерам в России озвучил ПФР
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Правила начисления выплат по 10 000 рублей пенсионерам в России озвучил ПФР

8:27:128/25/2021Фото: pixabay
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Деньги получат все - работающие, неработающие и военные пенсионеры уже в сентябре 2021.

Пенсионеры получат деньги уже совсем скоро

Российские пенсионеры - работающие, неработающие и военные - получат единовременную выплату в размере 10 000 рублей уже в сентябре. 021 года. Глава государства Владимир Путин уже подписал указ об этом. А сегодня, 25 августа. ПФР опубликовал правила начисления выплаты.

Так, обращаться дополнительно никуда не нужно. Выплата производится в беззаявительном порядке на основании имеющихся у Пенсионного фонда данных. Если россиянин получает одновременно две пенсии, например, право на получение двух пенсий одновременно имеют военнослужащие: им могут платить пенсию по инвалидности, если она наступила вследствие военной травмы и пенсию по старости; родителям погибших военнослужащих может устанавливаться государственная пенсия по случаю потери кормильца и пенсия по старости, одну из которых выплачивает Пенсионный фонд, выплата будет осуществляться Пенсионным фондом.

В ПФР обращают внимание, что выплата в 10 000 рублей не учитывается при определении права гражданина на получение иных выплат и мер социальной поддержки. Из нее не могут быть произведены взыскания по исполнительным документам - различным штрафам и платежам, кредитам. Кстати, 24 августа Путин велел законодательно запретить удерживать долги россиян из различных пособий и выплат от государства.

Доставка единовременной выплаты будет осуществляться в том же порядке, в котором производится доставка соответствующих видов пенсий. Если человек получает пенсию на банковскую карту, туда же придет и выплата. Если пенсию приносит почтальон, он доставит и дополнительные 10 000 рублей.

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