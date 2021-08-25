Соленые грибочки – уникальный рецепт

Если вам повезло на грибной охоте и вы набрали очень много малюсеньких осенних опят, предлагаем их заготовить на зиму без уксуса, просто засолив их. Процесс приготовления совсем не является сложным и с ним справиться совершенно любая хозяйка. Уже даже потому, что опята не требует особой специальной подготовки и долгого вымачивания.
Итак, на 1 кг грибочков вам потребуется 50 г соли, 10 горошинок перца, два листочка лаврушки, пара зонтиков укроп, три смородиновых листочка, два листа хрена, 2 зубчика чеснока , дубовые листья - три штучки и вода 1 литр.
Грибы переберите, отрежьте слишком длинные корешки, промойте, после чего замочите их в холодной подсоленной воде примерно на 2-3 часа. Если вы ограничены во времени, делать это необязательно, но в таком случае главное их очень хорошо промыть, чтобы не осталось никакой земли на грибах.
Предварительно грибочки нужно отварить в течении 30 минут, после чего слейте воду, откиньте их на сито и промойте холодной водой. В кастрюлю с толстым дном нужно положить все приправы и специи и влить указанное количество воды. Не берите соль с добавками, берите крупный помол.
На среднем огне доведите рассол до кипения. После закипания в эту же кастрюлю положите подготовленные грибы и варите их ещё в течение 25 минут. О готовности грибов вы поймете тогда, когда они все опустятся на дно.
После этого снимите грибы с плиты - они раскладываются по стерилизованным банкам, следите, чтобы опята были полностью закрыты рассолом. Банки закатываются, после чего хранятся в холодильнике или погребе. Пробовать можно грибы через 4 недели.