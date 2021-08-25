Резкий рост цены на бензин произошел в Бердске за последнюю неделю
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Резкий рост цены на бензин произошел в Бердске за последнюю неделю

8:55:118/25/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Стоимость автомобильного топлива марки АИ-92 за прошедшую неделю выросла на 90 копеек (+2%), АИ-95 – на 85 копеек (+1,8%), АИ-98 – на 83 копейки (+1,5%).

Бензин снова подорожал

О динамике потребительских цен на автомобильный бензин и дизельное топливо в Новосибирской области с 17 августа 2021 года по 23 августа 2021 года "Курьер. Среда. Бердск" рассказали в Новосибирскстате 25 августа.

-В регионе потребительские цены на бензин продолжают увеличиваться восьмую неделю подряд, - отметили статистики.

Цена на автомобильный бензин марки АИ-92 за прошедшую неделю выросла на 90 копеек (+2%), АИ-95 – на 85 копеек (+1,8%), АИ-98 – на 83 копейки (+1,5%). Цена на дизельное топливо снизилась на 2 копейки. Аналогичные цены наблюдались и на автозаправках Бердска.

На автозаправках Новосибирской области бензин марки АИ-92 продавался по цене от 44,30 до 47,10 рубля за 1 литр, марки АИ-95 – от 47,45 до 50,20, марки АИ-98 – от 51,30 до 59,50, дизельное топливо – от 51,95 до 53,55 рубля за 1 литр.

На соответствующей неделе предыдущего года цены на автомобильный бензин и дизельное топливо оставались без изменения, уточнили в статистическом ведомстве.

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