Умер актер Лаврентий Сорокин из новосибирского театра «Глобус»
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Умер актер Лаврентий Сорокин из новосибирского театра «Глобус»

9:49:238/25/2021Фото: © sobaka.ru / Сергей Черных
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На 61-м году жизни умер лауреат «Золотой маски» и заслуженный артист. Его отец — самый известный в Бердске поэт Анатолий Сорокин.

Заслуженный артист России Лаврентий Сорокин
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
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О смерти новосибирского актера из академического молодежного театра «Глобус» Лаврентия Сорокина стало известно из сообщения в Facebook Татьяны Людмилиной, возглавляющей учреждение.

- Соболезнуем семье, театру, всем нам… Светлая память Артисту!, — написала министр культуры Новосибирской области Наталья Ярославцева.

В 2019 году для лечения Лаврентия Сорокина в Германии был объявлен сбор денег. Актеру был диагностирован рак верхней доли бронхов, ему требовалась операция, которую могли сделать в клинике «Шарите».

Актер окончил театральное училище Новосибирска в 1986 году, работал в Норильском заполярном театре драмы почти пятнадцать лет.

Получил премию «Золотая маска» за исполнение главной роли в спектакле «Крейцерова соната» (постановка Алексея Крикливого), также у него имеется звание заслуженного артиста России и лауреатство в конкурсе «Ново-Сибирский транзит».

Отец Лаврентия Сорокина — бердский поэт Анатолий Сорокин, именем которого названа улица в Бердске, его имя носит центральная бердская библиотека.

Редакция "Курьер. Среда. Бердск" выражает соболезнования родным и близким Лаврентия Сорокина.

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