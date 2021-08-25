Умер актер Лаврентий Сорокин из новосибирского театра «Глобус»

О смерти новосибирского актера из академического молодежного театра «Глобус» Лаврентия Сорокина стало известно из сообщения в Facebook Татьяны Людмилиной, возглавляющей учреждение.
- Соболезнуем семье, театру, всем нам… Светлая память Артисту!, — написала министр культуры Новосибирской области Наталья Ярославцева.
В 2019 году для лечения Лаврентия Сорокина в Германии был объявлен сбор денег. Актеру был диагностирован рак верхней доли бронхов, ему требовалась операция, которую могли сделать в клинике «Шарите».
Актер окончил театральное училище Новосибирска в 1986 году, работал в Норильском заполярном театре драмы почти пятнадцать лет.
Получил премию «Золотая маска» за исполнение главной роли в спектакле «Крейцерова соната» (постановка Алексея Крикливого), также у него имеется звание заслуженного артиста России и лауреатство в конкурсе «Ново-Сибирский транзит».
Отец Лаврентия Сорокина — бердский поэт Анатолий Сорокин, именем которого названа улица в Бердске, его имя носит центральная бердская библиотека.
Редакция "Курьер. Среда. Бердск" выражает соболезнования родным и близким Лаврентия Сорокина.