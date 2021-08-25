Путину понравилась идея ежедневного поднятия российского флага в школах

Президент Владимир Путин поддержал идею ежедневного поднятия флага России и сделать это традицией. Об этом глава государства высказался, во время онлайн-встречи с педагогами, родителями и учениками. Встреча с представителями общественности по вопросам развития общего образования прошла 25 августа, сообщает сайт Кремля.
Российский лидер напомнил, что в учебных заведениях многих стран мира ежедневно поднимаются и вывешиваются государственные символы, в первую очередь флаг.
«Это хорошая традиция. Здесь нам нужно только обеспечить некоторые вещи формального характера», — заявил Путин.
Более того, он предложил ввести единый государственный стандарт по этому поводу.
Во время встречи президент заявил о необходимости совершенствовать систему оплаты труда педагогов, но исходить из имеющихся бюджетных возможностей страны.