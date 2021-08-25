Loqiemean расплакался на новом шоу Юрия Дудя

Новый выпуск программы Юрия Дудя посвящен Loqiemean (Роману Худякову), шоу стало доступным с 24 августа на YoyTube-канале «вДудь».
Интервью было записано на малой родине музыканта - в городе Мирный (Саха). Роман рассказал о трагедии, которая произошла в его семье — в 2019 году умерла его сестра в возрасте 14 лет. Loqiemean не мог сдержать слез, когда рассказывал о потере совсем юной сестренки.
- За месяц до того, как она погибла, я обещал ей планшет купить, - и уже больше не мог говорить спокойно, но спустя время, продолжил рассказывать о том, как пережил утрату.
Loqiemean сотрудничает с концертным агентством Booking Machine, во главе которого стоит рэпер Oxxxymiron. У Романа выпущены три студийных альбома и два мини-альбома.