Из Кабула летят 4 самолета Минобороны с россиянами и украинцами на борту

Из Афганистана вылетели 4 самолета Минобороны, они летят в Россию, на борту находятся граждане РФ, стран-членов ОДКБ и других государств. Об этом стало известно из сообщения в пресс-службе Министерства обороны.
- Четыре самолета военно-транспортной авиации Минобороны России, приняв на борт граждан Российской Федерации, государств - членов ОДКБ (Белоруссии, Киргизии, Таджикистана), Узбекистана и Украины, взлетели из аэродрома г. Кабула Исламской Республики Афганистан и в настоящее время совершают перелет в Российскую Федерацию, - отметили в военном ведомстве.
По словам сотрудников ведомства, на каждом воздушном судне, вылетевшем из Кабула, находятся бригады военных медиков, которые снабжены необходимыми медицинскими материалами и оборудованием. Также на бортах находится запас питьевой воды, одеял и продуктов питания.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", в Афганистане к власти пришли боевики из террористического движения «Талибан»*. 15 августа они вошли в Кабул, не совершив ни единого выстрела.
Президент Афганистана Ашраф Гани покинул республику, чтобы не допустить кровопролития. Вице-президент Амрулла Салех взял на себя обязанности главы государства и возглавил силы сопротивления.
31 августа - последний срок, в который должна произойти эвакуация иностранцев и военнослужащих. После объявленной даты, боевики пообещали прореагировать на «оккупацию».
Талибан* - организация, признанная террористической и запрещенная на территории России. Признана экстремисткой организацией в России.