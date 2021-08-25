"Яйца дракона" нашли грибники в лесу у Ледового дворца в Бердске

фото Грибники обнаружили «яйца дракона» в лесу под Новосибирском
Фото из группы "Грибы и грибные места Новосибирск НСО форум 2021" в соцсети "ВКонтакте"
В бердском лесу местная жительница нашла поляну необычных грибов, похожих на яйца динозавров или драконов. Огромные грибы белого цвета, которые росли недалеко от Ледового дворца спорта "Бердск", еще называют «глаз Саурона». Об интересной находке Юлия Позолотина рассказала в группе «Грибы и грибные места Новосибирска и НСО». Бердчанка выложила фото с интересными грибами, похожими на большие белые шары.
Только после того, как она опубликовала фото в социальных сетях, узнала, что это за грибы - таким может быть обычный дождевик.
Юлия приложила видео – на поляне множество дождевиков идеальной круглой формы, некоторые в несколько раз больше ее руки.
«Как будто яйца дракона», – сравнила девушка.
Подписчики группы активно обсуждали необычную находку. Гриб называется Calvatia gigantea или головач. Он относится к семейству шампиньонных и его можно употреблять в пищу, пока он белый. Говорят, что при правильном приготовлении он очень вкусный.