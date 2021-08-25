Чиновников с иностранным гражданством разрешил брать на госслужбу Путин
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Чиновников с иностранным гражданством разрешил брать на госслужбу Путин

10:58:348/25/2021Фото: Кремлин.ру
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Такие чиновники должны «принимать все возможные меры, направленные на прекращение» иностранного гражданства, воздерживаться от получения паспортов и других документов этих стран.

На госслужбу допустят лиц с иностранным гражданством при невозможности от него избавиться

Президент России Владимир Путин подписал указ, разрешающий принимать на государственную службу граждан России, имеющих также иностранное гражданство или подданство, от которого невозможно отказаться. Документ опубликован на официальном портале правовой информации 25 августа.

«Установить, что гражданин России, имеющий гражданство (подданство) иностранного государства, которое не прекращено по независящим от него причинам, может быть принят на государственную или муниципальную службу и назначен на должность, при замещении которой не требуется оформление допуска к государственной тайне», — говорится в указе.

Это распространяется также на действующих чиновников.

Факт невозможности прекращения человеком иностранного гражданства будет устанавливаться решением президента или президентской комиссией по вопросам гражданства.

«Определить, что обращения руководителей государственных и муниципальных органов в связи с их намерением разрешить гражданам, которые замещали должности по состоянию на 1 июля 2021 года, продолжить прохождение службы на замещаемых ими должностях или перевести таких граждан с их согласия на иные должности могут быть направлены в комиссию до 15 ноября 2021 года», – отмечается в документе.

Такие чиновники должны «принимать все возможные меры, направленные на прекращение» иностранного гражданства, воздерживаться от получения паспортов и других документов этих стран, от совершения иных действий в качестве граждан другой страны, за исключением случаев, когда это нужно для прекращения гражданства.

С 1 июля вступил в силу пакет законов, запрещающих чиновникам, военнослужащим и ряду других категорий россиян иметь не только иностранное гражданство, но и вид на жительство за рубежом.

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