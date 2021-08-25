Toyota Land Cruiser сбила мотоциклиста на Бердском шоссе. Смотрите видео
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
25.08
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Toyota Land Cruiser сбила мотоциклиста на Бердском шоссе. Смотрите видео

11:15:288/25/2021Фото: АСТ-54
0

Из-за ДТП в районе Матвеевки, в котором пострадал пострадал мотоциклист, образовалась пробка. Пострадавшего увезли в больницу.

В августе на Бердском шоссе разбился насмерть

В ДТП, которое произошло вечером 25 августа на Бердском шоссе, пострадал мотоциклист. По информации очевидцев, пострадавшего байкера отвезли в больницу.
Авария случилась на пересечении Старого шоссе и ул. Тухачевского в районе остановки «Матвеевка».  В сторону Бердска стояла пробка.

По информации подписчиков АСТ-54, столкнулись Toyota Land Cruiser и мотоцикл.

На место происшествия прибыли две машины скорой помощи, информация о состоянии пострадавшего и обстоятельствах случившегося уточняется.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", в воскресенье в Бердске на ул. Вокзальной в ДТП пострадал мотоциклист.

Найден предмет, который взорвал автобус в Воронеже
В Турции разбился российский самолет: погибли все на борту
Пенсионерка покаталась на аттракционе и за минуты погибла
Медведь растерзал 26-летнюю девушку на глазах у ее друзей
Змея выползла из багажника и убила всю семью с водителем
Крымские татары срочно обратились к Турции с призывом по Крыму
Люди каких знаков Зодиака самые неверные
Трагедия в Москве: братья убили жениха на свадьбе
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
«Я истощена, меня рвет»: Макеевой срочно вызвалли скорую
Ей было всего 42: Талина Херц погибла мгновенно
Ей было 31: в озере нашли тумбочку с телом девушки
Вся семья умерла в течение недели: к чему привела пропаганда
Три брата провалились в выгребную яму и погибли
Змея выползла из багажника и убила всю семью с водителем
Скандал в РФ: что устроили мусульманки на пляже
Скончалась 25-летняя участница Олимпиады-2016
мотоциклшоссебайкерToyota Land CruiserДТП
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Автомобилисты боятся мотоциклистов?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Loqiemean расплакался на новом шоу Юрия Дудя
9:57:06 8/25/2021
Loqiemean расплакался на новом шоу Юрия Дудя
Умер актер Лаврентий Сорокин из новосибирского театра «Глобус»
9:49:23 8/25/2021
Умер актер Лаврентий Сорокин из новосибирского театра «Глобус»
Путину понравилась идея ежедневного поднятия российского флага в школах
9:35:05 8/25/2021
Путину понравилась идея ежедневного поднятия российского флага в школах
Мировой рекорд на Паралимпиаде установил российский пловец: Роман Жданов завоевал второе золото для РФ
9:21:15 8/25/2021
Мировой рекорд на Паралимпиаде установил российский пловец: Роман Жданов завоевал второе золото для РФ
Как передается ВИЧ?
9:20:39 8/25/2021
Как передается ВИЧ?
БердскРезкий рост цены на бензин произошел в Бердске за последнюю неделю
8:55:11 8/25/2021
Резкий рост цены на бензин произошел в Бердске за последнюю неделю
Официальное заявление СКР по тюменскому маньяку: Есть веские основания подозревать его в убийстве Насти Муравьевой
8:40:00 8/25/2021
Официальное заявление СКР по тюменскому маньяку: Есть веские основания подозревать его в убийстве Насти Муравьевой
Правила начисления выплат по 10 000 рублей пенсионерам в России озвучил ПФР
8:27:12 8/25/2021
Правила начисления выплат по 10 000 рублей пенсионерам в России озвучил ПФР
Чтобы деньги водились: Эти приметы должен соблюдать каждый
8:20:03 8/25/2021
Чтобы деньги водились: Эти приметы должен соблюдать каждый
Самые красивые открытки и слова для верующих в праздник иконы Божией Матери «Умягчение злых сердец» 26 августа
8:15:33 8/25/2021
Самые красивые открытки и слова для верующих в праздник иконы Божией Матери «Умягчение злых сердец» 26 августа