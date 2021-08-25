Toyota Land Cruiser сбила мотоциклиста на Бердском шоссе. Смотрите видео

В ДТП, которое произошло вечером 25 августа на Бердском шоссе, пострадал мотоциклист. По информации очевидцев, пострадавшего байкера отвезли в больницу.
Авария случилась на пересечении Старого шоссе и ул. Тухачевского в районе остановки «Матвеевка». В сторону Бердска стояла пробка.
По информации подписчиков АСТ-54, столкнулись Toyota Land Cruiser и мотоцикл.
На место происшествия прибыли две машины скорой помощи, информация о состоянии пострадавшего и обстоятельствах случившегося уточняется.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", в воскресенье в Бердске на ул. Вокзальной в ДТП пострадал мотоциклист.