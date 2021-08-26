Благолепные поздравления в отдание праздника Преображения Господня для всех православных

Пусть в сегодняшний светлый день,
Господь сбережет от ненастья.
Пусть везение будет как тень
И повсюду встречает вас счастье.
Яблочный Спас пусть приносит добро,
И сбываются заветные мечты,
Чтобы по жизни было вам тепло,
Чтоб счастливы и здоровы были вы.
***
С Преображением Господним!
И всех вам благ,
Душевных сил и благородства,
Любви в сердцах.
Жить без обид и без обмана,
Начистоту,
И, заходя под своды храма,
Зажечь свечу.
И пусть небесные защиты
К вам снизойдут,
А радость Яблочного Спаса
Наполнит грудь.
С Преображением Господним
Я поздравляю вас, друзья!
Достатка вам желаю в доме,
Чтоб чаша полною была.
Желаю вкусностей различных
И витаминов для души.
Обнов в делах для вас привычных
И пусть господь вас сохранит.
***
Пироги, компоты —
Накрывайте стол!
Хлопоты, заботы,
Но никто не зол.
Урожай убрали —
Радостно гурьбой.
Пшеницей зашуршали —
Понесли домой.
Источник: pozdravok.ru