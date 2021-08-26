Благолепные поздравления в отдание праздника Преображения Господня для всех православных
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Благолепные поздравления в отдание праздника Преображения Господня для всех православных

5:15:508/26/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Отдание - это последний день попразднства. Церковь как бы говорит верующим - праздник прошел, но давайте еще раз вспомним о нем и обратимся к его духовному смыслу.

Отдание праздника Преображения Господня

Пусть в сегодняшний светлый день,
Господь сбережет от ненастья.
Пусть везение будет как тень
И повсюду встречает вас счастье.

Яблочный Спас пусть приносит добро,
И сбываются заветные мечты,
Чтобы по жизни было вам тепло,
Чтоб счастливы и здоровы были вы.

***

С Преображением Господним!
И всех вам благ,
Душевных сил и благородства,
Любви в сердцах.

Жить без обид и без обмана,
Начистоту,
И, заходя под своды храма,
Зажечь свечу.

И пусть небесные защиты
К вам снизойдут,
А радость Яблочного Спаса
Наполнит грудь.

Отдание праздника Преображения Господня

С Преображением Господним
Я поздравляю вас, друзья!
Достатка вам желаю в доме,
Чтоб чаша полною была.

Желаю вкусностей различных
И витаминов для души.
Обнов в делах для вас привычных
И пусть господь вас сохранит.

***

Пироги, компоты —
Накрывайте стол!
Хлопоты, заботы,
Но никто не зол.

Урожай убрали —
Радостно гурьбой.
Пшеницей зашуршали —
Понесли домой.

Источник: pozdravok.ru

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