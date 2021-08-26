Небесной красоты открытки для верующих 26 августа в отдание праздника Преображения Господня

В праздник Господнего Преображения
Шлю от души вам свои поздравления!
Радуют пусть ароматы вас вкусные,
Исчезнут, растают пусть мысли все грустные.
Желаю любви вам, здоровья, тепла,
Чтоб в Господа вера вас к счастью вела,
Чтоб справились вы с любыми невзгодами,
Друзей и родных удивили доходами!
Шлю поздравленья вам сегодня
С Преображением Господним!
Пусть будет дом уютным, чистым,
И добрыми пусть будут мысли.
Благословит пусть Бог-отец!
Пускай тепло родных сердец
Любовь подарит и надежду,
Спокойствие и безмятежность.
Желаю теплых вам объятий!
Пусть будет год благоприятным.
Гармония царит пусть всюду,
Пусть жизнь прекрасной ваша будет!
С Преображением Господним
Хочу поздравить от души!
Пусть повезет тебе сегодня,
В храм Божий в праздник поспеши!
Любовь и свет войдут пусть в сердце,
Спокойной станет пусть душа.
Открой для чистых мыслей дверцу,
Границ чужих не нарушай.
Живи по Библии, достойно,
И постарайся не грешить —
И будет жизнь твоя спокойной,
И будут все тебя любить!
Источник: pozdravim.net, bonnycards.ru