Небесной красоты открытки для верующих 26 августа в отдание праздника Преображения Господня
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Небесной красоты открытки для верующих 26 августа в отдание праздника Преображения Господня

7:15:378/26/2021Фото: bonnycards.ru
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Праздник Преображения Господня называют также Второй или Яблочный Спас. Этот двунадесятый праздник всегда совершается 19 августа (6 августа по старому стилю) и имеет один день предпразднества (18 августа) и семь дней попразднества (с 20 по 26 августа). Отдание праздника совершается 26 августа.

Отдание праздника Преображения Господня

В праздник Господнего Преображения
Шлю от души вам свои поздравления!
Радуют пусть ароматы вас вкусные,
Исчезнут, растают пусть мысли все грустные.

Желаю любви вам, здоровья, тепла,
Чтоб в Господа вера вас к счастью вела,
Чтоб справились вы с любыми невзгодами,
Друзей и родных удивили доходами!

Отдание праздника Преображения Господня

Шлю поздравленья вам сегодня
С Преображением Господним!
Пусть будет дом уютным, чистым,
И добрыми пусть будут мысли.

Благословит пусть Бог-отец!
Пускай тепло родных сердец
Любовь подарит и надежду,
Спокойствие и безмятежность.

Желаю теплых вам объятий!
Пусть будет год благоприятным.
Гармония царит пусть всюду,
Пусть жизнь прекрасной ваша будет!

Отдание праздника Преображения Господня

С Преображением Господним
Хочу поздравить от души!
Пусть повезет тебе сегодня,
В храм Божий в праздник поспеши!

Любовь и свет войдут пусть в сердце,
Спокойной станет пусть душа.
Открой для чистых мыслей дверцу,
Границ чужих не нарушай.

Живи по Библии, достойно,
И постарайся не грешить —
И будет жизнь твоя спокойной,
И будут все тебя любить!

Источник: pozdravim.net, bonnycards.ru

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