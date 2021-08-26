Добрейшие поздравления с днем собак для всех любителей четвероногих в праздник 26 августа
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26.08
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Добрейшие поздравления с днем собак для всех любителей четвероногих в праздник 26 августа

8:15:108/26/2021Фото: pixabay.com
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26 августа отмечается добрый праздник – День благодарности собаке или День признательности собаке.

День собак

Всех друзей четверолапых
Призываю вас обнять.
Пусть домашние любимцы
Не дают вам заскучать.

Пусть они вам дарят радость,
Служат верно вам всегда,
Ну а вы не предавайте
Прирученных никогда.

День собак

«Мы в ответе за тех, кого приручили» —
Я надеюсь, об этом вы не забыли?
Любите своих домашних питомцев,
Они — наша семья, они — солнце в оконце,
Ведь если предать сможет вас человек,
То питомец вам будет верен весь век,
Потому я прошу, не бросайте друзей,
Ведь на свете товарищей нету верней!

День собак

Мы всегда за них в ответе,
За питомцев милых наших!
С ними солнце ярче светит,
Дни прекраснее и краше!

Жить с животными всегда
Очень весело, уютно,
Только требуют труда
Чуть ли ни ежеминутно:

Нужно вовремя кормить,
Поиграть и искупать,
Также к доктору сводить
И лекарства покупать!

Много дел, проблем, забот
Прибавляется с питомцем!
Но он все с лихвой вернет,
Став для вас лучистым солнцем!

День собак

Как не любить этих милых зверушек,
Которые наши дома наполняют?
Сердца они делают мягче и лучше,
И позитив бесконечный нам дарят.

Прекрасные, нежные, добрые крошки,
В них столько тепла и доверия людям,
А все, что им надо — заботы немножко,
Давайте хоть каплю душевнее будем!

Источник: pozdravok.ru

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