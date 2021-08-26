Добрейшие поздравления с днем собак для всех любителей четвероногих в праздник 26 августа

Всех друзей четверолапых
Призываю вас обнять.
Пусть домашние любимцы
Не дают вам заскучать.
Пусть они вам дарят радость,
Служат верно вам всегда,
Ну а вы не предавайте
Прирученных никогда.
«Мы в ответе за тех, кого приручили» —
Я надеюсь, об этом вы не забыли?
Любите своих домашних питомцев,
Они — наша семья, они — солнце в оконце,
Ведь если предать сможет вас человек,
То питомец вам будет верен весь век,
Потому я прошу, не бросайте друзей,
Ведь на свете товарищей нету верней!
Мы всегда за них в ответе,
За питомцев милых наших!
С ними солнце ярче светит,
Дни прекраснее и краше!
Жить с животными всегда
Очень весело, уютно,
Только требуют труда
Чуть ли ни ежеминутно:
Нужно вовремя кормить,
Поиграть и искупать,
Также к доктору сводить
И лекарства покупать!
Много дел, проблем, забот
Прибавляется с питомцем!
Но он все с лихвой вернет,
Став для вас лучистым солнцем!
Как не любить этих милых зверушек,
Которые наши дома наполняют?
Сердца они делают мягче и лучше,
И позитив бесконечный нам дарят.
Прекрасные, нежные, добрые крошки,
В них столько тепла и доверия людям,
А все, что им надо — заботы немножко,
Давайте хоть каплю душевнее будем!
Источник: pozdravok.ru