Забавные тайны в день устраивания секретиков 26 августа для каждого

Я секрет румян достала У прабабки Фёклы — Лучше всех румян заморских Сок от нашей свеклы!
Если по секрету кошка Сообщит вам эту весть: Что вы чокнутый немножко, Значит , так оно и есть!
Обычный мишка любит мёд, Он только панду не влечёт. Ведь ей все сладости вокруг Способен заменить бамбук. Я расскажу один секрет: Бамбука нет — и панды нет. Живут среди кустов в Тибете Китайские созданья эти.
***
Я все смогу! Я все сумею! Обои новые наклею, Полы паркетом застелю и мебель в доме обновлю. И окна 10 раз помою, и даже дачу перестрою! Я все смогу — секрета нет... когда отключат интернет...
Источник: fresh-cards.ru, anekdoty.ru