Забавные тайны в день устраивания секретиков 26 августа для каждого
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Забавные тайны в день устраивания секретиков 26 августа для каждого

6:15:298/26/2021Фото: fresh-cards.ru
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День устраивания секретиков празднуется 26 августа. Маленькие дети играют в игру, суть которой в том, что в почве выкапывается небольшая лунка, в нее кладется необычный фантик, листочки, красивые камушки и прочее.

День устраивания секретиков

Я секрет румян достала У прабабки Фёклы — Лучше всех румян заморских Сок от нашей свеклы!

День устраивания секретиков

Если по секрету кошка Сообщит вам эту весть: Что вы чокнутый немножко, Значит , так оно и есть!

День устраивания секретиков

Обычный мишка любит мёд, Он только панду не влечёт. Ведь ей все сладости вокруг Способен заменить бамбук. Я расскажу один секрет: Бамбука нет — и панды нет. Живут среди кустов в Тибете Китайские созданья эти.

***

Я все смогу! Я все сумею! Обои новые наклею, Полы паркетом застелю и мебель в доме обновлю. И окна 10 раз помою, и даже дачу перестрою! Я все смогу — секрета нет... когда отключат интернет...

Источник: fresh-cards.ru, anekdoty.ru

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