Первые признаки смертельного рака кожи: срочно обратитесь к терапевту
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Первые признаки смертельного рака кожи: срочно обратитесь к терапевту

12:30:348/26/2021,SOLEN LE NETФото: pixabay.com
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В редких случаях меланома может развиться в глазу, обычно поражая глазное яблоко.

Рак кожи меланома: этот тип начинается в клетках кожи, называемых меланоцитами
Сюжет: Онкология
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Ежегодно в Великобритании происходит около шести смертей от рака кожи от меланомы, а это более шести смертей в день. Однако рак по-прежнему трудно обнаружить. Некоторые признаки на теле могут сигнализировать о болезни, пишет express.co.uk.
Рак кожи меланома является пятым по распространенности раком в Великобритании, на него приходится четыре процента всех новых случаев рака. Обнаружение меланомы на ранней стадии имеет решающее значение, так как это может значительно увеличить ваши шансы на излечение. Однако выявить рак непросто. Вот некоторые признаки, на которые стоит обратить внимание:

Кровоточащие высыпания

Есть две основные категории рака кожи.

Немеланомный рак кожи: этот тип рака включает базальноклеточный рак кожи, плоскоклеточный рак кожи и другие редкие типы.

Рак кожи меланома: этот тип начинается в клетках кожи, называемых меланоцитами.

Рак кожи может иногда проявляться в виде пятна неправильной формы на поверхности кожи или в виде сыпи.

Эти высыпания могут появиться на любой части тела, от ступней до головы, и даже могут скрываться между трещинами и щелями на коже.

Актинический кератоз выглядит как скопление чешуйчатых шишек темного цвета кожи, которые появляются на коже, подвергшейся воздействию солнца.

По мере роста рака форма или размер видимой кожной массы может изменяться. Он также может легко сочиться или кровоточить.

Родинки

Регулярное обследование кожи на предмет новых или необычных новообразований или изменений внешнего вида родинок имеет решающее значение.

Национальная служба здравоохранения сообщает: «Первыми признаками меланомы часто являются новая родинка или изменение внешнего вида существующей родинки.

«Нормальные родинки, как правило, имеют округлую форму или овальную форму, с гладкими краями и обычно не более 6 мм в диаметре.

«Но размер - не верный признак меланомы. Здоровая родинка может быть больше 6 мм в диаметре, а злокачественная родинка может быть меньше этой.

«Как можно скорее обратитесь к терапевту, если вы заметили изменения в родинке, веснушке или участке кожи, особенно если изменения произошли в течение нескольких недель или месяцев».

Проверьте каждую родинку на наличие ABCDE меланомы:

A: Асимметрия - одна сторона родинки выглядит иначе, чем другая
B: Граница - граница родинки выглядит неровной и нечеткой
C: Цвет - родинка более одного цвета
D: Диаметр - родинка больше 6 миллиметров в поперечнике
E: Развивается - форма или цвет родинки изменились.

Профессор Мел Зиман, глава исследовательской группы по меланоме, сказал: «Очень важно, чтобы меланома диагностировалась более точно и на ранней стадии.

«Таким образом, анализ крови поможет в этой идентификации, особенно на ранней стадии меланомы, которая вызывает наибольшее беспокойство и будет полезна для всех, если она будет выявлена ​​на ранней стадии».

Глаза

Тонкая ткань, окружающая глаза, включая верхние и нижние веки, чрезвычайно уязвима для повреждения ультрафиолетовыми лучами солнца.

В редких случаях меланома может развиться в глазу, обычно поражая глазное яблоко.

Когда меланома распространяется на веки, она обычно проявляется в виде пигментного утолщения века.

Национальная служба здравоохранения отмечает: «Наблюдение за темным пятном или изменение зрения может быть признаком меланомы глаза, хотя с большей вероятностью это будет диагностировано при обычном осмотре глаз».

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