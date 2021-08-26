Спреи для носа могут победить штамм коронавируса Дельта: результаты нового исследования

Вакцины от коронавируса помогли переломить ситуацию в ответных мерах на пандемию, но они не являются серебряной пулей. Передача вируса по-прежнему высока, а защита со временем ослабевает. В этом неопределенном климате новое исследование демонстрирует защитные свойства конкретного назального спрея и дает веские аргументы в пользу их использования в качестве дополнительного вмешательства.
К настоящему времени преимущества вакцинации очевидны - данные ясно показывают, что нынешние вакцины предотвращают распространение вирусного патогена , сводя на нет его худшее воздействие на организм. Однако передаваемость остается высокой, и появляется все больше данных, свидетельствующих о том, что защита от вакцины со временем ослабевает, express.co.uk.
Тенденция вызывает особую озабоченность, если учесть, что вариант Delta выходит из-под контроля.
Становится ясно, что множественные вмешательства, направленные на сдерживание неприятных мутаций коронавируса, будут приветствоваться.
Новое исследование подтверждает защитные свойства Viraleze - противовирусного назального спрея, который снижает вирусную нагрузку патогена.
Полученные данные свидетельствуют о том, что более широкое использование противовирусных спреев для носа могло бы восполнить и даже восполнить некоторые недостатки вакцин.
Биотехнологическая компания, создавшая назальный спрей - Starpharma - объявила в понедельник о публикации новых данных, демонстрирующих способность ее противовирусного назального спрея Viraleze защищать от SARS-CoV-2 в модели заражения животных SARS-CoV-2.
SARS-CoV-2 - это медицинское название последнего штамма коронавируса, распространившегося по всему миру.
Виралез, введенный через нос, снизил вирусную нагрузку более чем на 99,9% в легких и трахее животных, зараженных COVID-19, по сравнению с контрольным физиологическим раствором.
Результаты, опубликованные в рецензируемом журнале «Вирусы» в специальном выпуске под названием «Медицинские вмешательства для лечения и профилактики инфекций SARS-CoV-2», обеспечивают дальнейшую валидацию вируса Viraleze в отношении COVID-19.
Ранее in vitro было показано, что противовирусный агент в Viraleze, SPL7013, обладает мощной противовирусной и вирулицидной активностью во многих вариантах SARS-CoV-2, включая инактивацию 99,9% варианта Дельта.
Вирулицидные агенты - это химические вещества, которые атакуют и инактивируют вирусные частицы вне клетки.
Viraleze был разработан для применения в полости носа, чтобы уменьшить воздействие респираторных вирусов, включая COVID-19.
Продукт зарегистрирован для продажи в Европе и Индии и доступен в Интернете на некоторых рынках.
Глобальные данные показывают, что вакцины против COVID-19 очень эффективны для предотвращения госпитализации и смерти, но вакцинированные люди все еще могут инфицироваться и распространять вирус.
Дополнительные вмешательства, такие как Viraleze, потенциально могут быть использованы для снижения вирусной нагрузки в первичном очаге первоначальной инфекции, а также могут быть полезны для уменьшения распространения инфекционного вируса.
В последнем исследовании, проведенном в Исследовательском институте Скриппса, использовалась гуманизированная модель мыши COVID-19, рекомендованная Всемирной организацией здравоохранения (WH0).
Результаты показывают, что вводимый через нос Виралез значительно снижает вирусную нагрузку Covid в дыхательных путях, крови и других органах у животных, получавших Виралезе.
Последние результаты также демонстрируют мощную противовирусную активность назальных спреев в отношении нескольких респираторных вирусов и нескольких вариантов коронавируса.
Генеральный директор Starpharma д-р Джеки Фэйрли сказал: «В этом исследовании Виралез продемонстрировал высокую степень защиты от заражения SARS-CoV-2 в установленной животной модели коронавирусной инфекции SARS-CoV-2.
«Эти результаты предоставляют убедительные данные, подтверждающие полезность назального спрея широкого спектра действия, такого как Viraleze, для потенциального снижения воздействия вируса SARS-CoV-2 на дыхательные пути и другие органы.
«Одним из потенциальных преимуществ Viraleze является его способность значительно снижать вирусную нагрузку в дыхательных путях, что может снизить как передачу вируса другим людям, так и тяжесть заболевания».